Sprinklere og vippevandere

Vippevandere og sprinklere - teknologi fuld af smarte idéer. Det store udvalg af Kärcher sprøjtesprinklere og vippevandere gør det muligt at lave den optimale løsning for enhver have, både store, smalle, flade og skrånende. Opsætningen er gjort endnu nemmere for den nye serie af oscillerende sprinklere med deres unikke plaske beskyttelse. Slip for at gå frem og tilbage mellem vandhanen og sprinkleren og find hurtigt den rigtige placering af sprinkleren uden at blive våd! Alle modeller kan ubesværet forbindes til haveslangen og er kompatible med alle kommercielt tilgængelige kliksystemer.