SÅDAN GØR DU HAVEN KLAR TIL VINTER – DET SKAL DER GØRES
I efteråret bør du gå i gang med at forberede din have til vinteren. Det er altså nemt at svare på spørgsmålet om, hvornår du bør gå i gang med at vinterklargøre din have – det skal du helst i perioden fra midten af oktober til begyndelsen af november. Der er nogle få ting, du skal tage højde for i forhold til plæne, bede, buske, træer og hække. Og du skal huske at opbevare dine haveredskaber korrekt igennem den kolde sæson. Kärcher fortæller dig, hvordan du gør det.
Sådan gør du plænen klar til vinteren
Hvis du passer godt på din plæne hen over vinteren, kan du glæde dig over frodigt, grønt græs i foråret. Plæneklipning er en vigtig del af dette, gerne i en højde på fem-seks cm. Du bør også samle løse blade, smågrene, mos og afklip, da det dermed ikke rådner og mugner. Det giver også plænen mere lys og bedre trivsel. En rive er det bedste redskab til formålet. Sidst, men ikke mindst, skal plænen have årets sidste omgang gødning – så får græsset vigtige næringsstoffer i løbet af vinteren.
Hold øje med potteplanterne, og tag dem med ind i huset
Når du forbereder din have til vinteren, bør du tage de fleste potteplanter med ind i huset, så de kan overvintre der. Nogle planter, som f.eks. lavendel, julerose, havefuchsia og hornviol, er hårdføre og kan blive i haven vinteren over. Men ikke hvor som helst – de foretrækker et sted, hvor de er beskyttet mod vind og vejr. Alle potteplanter, der skal tilbringe vinteren indenfor, skal først tjekkes for sygdomme og skadedyr. Hvis de er syge eller angrebet af skadedyr, er der en risiko for, at det spreder sig til andre planter – særligt, hvis de står tæt sammen.
Beskæring af buske, hække og træer
Næste trin i at gøre haven vinterklar kræver, at du finder hæktrimmeren eller beskærersaksen frem. Understøt de lange skud, og skær syge og døde grene tilbage. Det er vigtigt, at du venter på den første frost, da skærefladen skal kunne forsegle sig selv. Klipper du selv hækken, bør du klippe den i trapez-form, så den bliver smallere og smallere nedefra og op. Dermed får skuddene tæt på jorden nok lys, men hækken forbliver også i den samme form, selv om der er masser af sne på den – en vigtig detalje om vinteren.
Vedligeholdelse af bede
Det er også vigtigt at klargøre blomsterbede og køkkenhaver til vinteren. Visne og døde haveplanter skal skæres tilbage med en havesaks, før vinteren kommer. Du kan berige plantejorden med næringsstoffer ved at bruge det afklippede materiale og visne blade. Praktisk tip: Bioafklip og blade beskytter planterne mod frost.
Yderligere brug af haveaffald
Før vinteren rammer din have, kan du lave en eller flere bunker af haveaffald, som f.eks. blade, kvas og grene. De kan så fungere som tilflugtssted for forskellige dyr, herunder pindsvin, mus og forskellige insekter. Du kan også lave en kompostbunke med plæneklip og blade. Mikroorganismer og orme konverterer det så med tiden til muldjord, som er rigt på næringsstoffer. Du skal dog være opmærksom på, at en god kompost afhænger af blandingen. Det er ikke alle typer træ, der egner sig, og mange blade har et meget lavt næringsmæssigt indhold. Kompostbunken skal ligge i delvis skygge og være åben. Hvis du husker på det, når du klargør haven til vinteren, kan du glæde dig til frisk muldjord i begyndelsen af foråret.
Korrekt opbevaring af haveredskaber
Korrekt opbevaring af haveredskaber, som f.eks. river, leer, slanger og sakse samt elektriske haveredskaber er vigtigt for at sikre, at de bevarer deres funktionalitet. Husker du på følgende tips, kan du glæde dig til at bruge dine velfungerende redskaber igen til foråret.
Den rette forberedelse
Det allervigtigste, når du opbevarer dine små haveredskaber, er, at de er rene, når du lægger dem væk. Du skal derfor fjerne snavs fra skovle, river og spader med ståluld, en stålbørste, en dyse eller en højtryksrenser. Groft snavs fjernes først fra motoriserede eller batteridrevne maskiner med en børste og derefter med en fugtig klud. Højtryksrensere og andre maskiner med vandtilgang skal tømmes for vand, før de opbevares. Det er vigtigt at bemærke, at der altid er en lille smule vand tilbage i denne type maskine, og derfor skal de opbevares frostsikkert. Slangerne skal også tømmes helt, tørres og rulles sammen uden at knække.
Vinterklargøring af udendørshanen
Og mens vi taler om vand, skal udendørshanen også gøres klar til vinteren. For at undgå, at det vand, der er vand tilbage i rørene, fryser og ender med at springe, skal du slukke for vandforsyningen til udendørshanen og åbne hanen.
Vandtønder og vandkander skal også tømmes helt. Førstnævnte kan stå udenfor med hanerne åbne, sidstnævnte skal helst opbevares indenfor. Pumper til havedamme slukkes, og deres ind- og udtag tømmes. Derefter opbevares de frostfrit over vinteren.
Sådan fjerner du rust
Det er ikke nogen hemmelighed, at maskiner og redskaber der bliver brugt meget, fungerer i længere tid, hvis de jævnligt bliver gjort rent. Det gælder også i høj grad i haven. Følg nedenstående trin for at beskytte dine redskaberne mod rust:
- Rengør først redskaberne med vand og en børste.
- Tør dem godt.
- Hvis der allerede er rust, skal det fjernes med ståluld eller en stål-/skrubbebørste.
- Brug beskyttende olie til sidst. Det påføres på de ru overflader og beskytter mod nyopstået eller tilbagevendende rust.
Hvor skal redskaberne opbevares?
Ideelt bør haveredskaber opbevares i et have- eller redskabsskur. Men garagen eller kælderen er også en god mulighed, især hvis du har monteret særlige ophængningsløsninger og hyldesystemer fra en specialforhandler til professionel opbevaring. Haveredskaber bør aldrig efterlades udenfor om vinteren. Gummi kan blive porøst ved lave temperaturer, og materialer kan deformere – for ikke at nævne den sarte elektronik i maskiner som batteridrevne plæneklippere, batteridrevne hæktrimmere og ikke mindst batteridrevne robotplæneklippere. Hvis disse stilles væk for vinteren, er der lidt flere ting, du skal overveje.
Bemærk: Opbevaring af højtryksrensere skal være frostsikker
Det er vigtigt at beskytte højtryksrensere mod frost om vinteren. Men opbevaring i opvarmede lokaler er ikke altid en mulighed. Ved kraftig frost kan temperaturen i haveskuret eller garagen falde til under frysepunktet. Dermed er der en risiko for, at den mængde vand, der er blevet tilbage i højtryksrenseren, fryser til is. Fordi vand udvider sig, når det fryser, presser det maskinen, og i værste fald kan det ødelægge pumpen. For at undgå frostskader anbefaler vi, at du tømmer maskine, slanger og tilbehør for alt resterende vand. Anbefaling: Afmontér tilbehøret, og tænd for højtryksrenseren, uden den er tilsluttet en vandforsyning, i ca. et halvt minut, til den er kørt helt tør. Hvis maskinen har en beholder til rengøringsmidler, bør den også tømmes og renses før opbevaring. For at fjerne resterende mængder rengøringskemikalier fra systemet kan beholderen blot fyldes med ca. 0,2 liter rent vand. Tænd maskinen kortvarigt i rengøringstilstand. Vandet ledes nu fra beholderen. En gang om året bør du også tjekke og rense vandfilteret ved forsyningen til højtryksrenseren. Du kan udføre flere opgaver på samme tid.
Hvordan og hvornår du skal stille batteridrevne plæneklippere og robotplæneklippere væk for vinteren
Batteridrevne plæneklippere og robotplæneklippere bør aldrig efterlades udenfor i haven i løbet af vinteren, da elektronikken kan blive ødelagt. Det samme gælder opbevaringen af batteriet om vinteren samt ladestationen. Slut-oktober er det seneste tidspunkt, din maskine skal stilles tørt – så altså ideelt set på det tidspunkt på året, hvor plænen klippes for sidste gang. Før du stiller den batteridrevne plæneklipper eller robotplæneklipper væk for vinteren, bør du oplade batteriet til omkring 75 procent. Baggrund: Det reducerer batteriets levetid, hvis lithium-ion batteriet aflades helt. Ideelt skal batteriet opbevares ved en temperatur mellem 10 og 20 °C. Så det skal helst opbevares i huset over vinteren, mens robotplæneklipperen eller den batteridrevne plæneklipper uden problemer kan opbevares i et skur, en kælder eller en garage. Hvis batteriet er permanent installeret i robotplæneklipperen, skal maskinen opbevares tørt hen over vinteren.
Præcis det samme gælder også for robotplæneklippere som for opbevaringen af små maskiner til haven. De bør rengøres – hverken med en slange eller en højtryksrenser, men med en fugtig klud. Ellers kan elektronikken blive ødelagt. For at afmontere ladestationen skal alle ledninger først fjernes, og enderne skal beskyttes mod fugt og frost med en film. Hvis ladestationens kontakter er beskidte, kan de rengøres med finkornet sandpapir.
Stil havemøblerne væk for vinteren
Uanset om havebordet og stolen er fremstillet af vinterbestandige materialer som polyrattan, aluminium eller træ, skal de opbevares over den kolde sæson, hvis du gør haven klar til vinter. Det samme skal betrækket til bordet og siddepuder. Tørre, kølige rum som kældre, garager eller haveskure egner sig særlig godt til dette. Det er kun møbler af stål, der kan tåle at blive i haven over vinteren. Hvis du ikke har plads nok til at opbevare dine møbler indendørs, kan du bruge særlige betræk, der beskytter dem mod vind og vejr. Sørg for at følge disse trin:
- Rengør havemøblerne, og lad dem tørre.
- Sæt de beskyttende overtræk godt fast. Husk at tage højde for vind.
- Sørg for, at møblerne kan ånde. På den måde forebygger du mug.