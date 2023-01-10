SÅDAN GØR DU HAVEN KLAR TIL VINTER – DET SKAL DER GØRES

Hvordan og hvornår du skal stille batteridrevne plæneklippere og robotplæneklippere væk for vinteren

Batteridrevne plæneklippere og robotplæneklippere bør aldrig efterlades udenfor i haven i løbet af vinteren, da elektronikken kan blive ødelagt. Det samme gælder opbevaringen af batteriet om vinteren samt ladestationen. Slut-oktober er det seneste tidspunkt, din maskine skal stilles tørt – så altså ideelt set på det tidspunkt på året, hvor plænen klippes for sidste gang. Før du stiller den batteridrevne plæneklipper eller robotplæneklipper væk for vinteren, bør du oplade batteriet til omkring 75 procent. Baggrund: Det reducerer batteriets levetid, hvis lithium-ion batteriet aflades helt. Ideelt skal batteriet opbevares ved en temperatur mellem 10 og 20 °C. Så det skal helst opbevares i huset over vinteren, mens robotplæneklipperen eller den batteridrevne plæneklipper uden problemer kan opbevares i et skur, en kælder eller en garage. Hvis batteriet er permanent installeret i robotplæneklipperen, skal maskinen opbevares tørt hen over vinteren.

Præcis det samme gælder også for robotplæneklippere som for opbevaringen af små maskiner til haven. De bør rengøres – hverken med en slange eller en højtryksrenser, men med en fugtig klud. Ellers kan elektronikken blive ødelagt. For at afmontere ladestationen skal alle ledninger først fjernes, og enderne skal beskyttes mod fugt og frost med en film. Hvis ladestationens kontakter er beskidte, kan de rengøres med finkornet sandpapir.