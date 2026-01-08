Slanger
Kärchers haveslanger imponerer med deres fleksibilitet og robusthed, og så er de knækfrie. Desuden er de særdeles funktionsdygtige og nemme at håndtere. I øvrigt fås mange af vore slanger også som sæt og kan derfor straks tages i brug.
Sund vanding - uden phthalater
Kärcher slanger
Kärchers kvalitetsslanger er fri for blødgørere, som er skadelige for helbredet. De imponerer med deres robusthed, fleksibilitet og modstandsdygtighed over for knæk samt fremragende funktionalitet og håndtering.
Ansvarligt valg af materialer
Kärcher lægger stor vægt på omhyggelig udvælgelse af materialer og undgår stoffer som ftalater og tungmetaller, der er skadelige for miljøet og helbredet. Yderligere fordele: Slangerne, som er optimeret med hensyn til funktionalitet og håndtering, er robuste, fleksible og modstandsdygtige over for knæk.
Vi stoler på kvalitet
Kärcher sætter høje standarder for sine produkter. Men hvis din Kärcher-haveslange bliver defekt på grund af en materiale- eller produktionsfejl, har du ret til at få fejlen udbedret gratis inden for garantiperioden. Afhængigt af modellen af Kärchers haveslange varer garantiperioden mellem 12 og 18 år:
PrimoFlex®: 12 år
Performance Plus: 15 år
Performance Premium: 18 år
Farveændringer på din Kärcher-haveslange er udtrykkeligt udelukket fra garantien. Garantibetingelserne udstedt af vores salgsselskaber gælder også. Du kan se dem via nedenstående link eller rekvirere dem hos forhandleren: I garantibetingelserne finder du oplysninger om indholdet af garantien, det geografiske omfang af garantidækningen samt navn og adresse på garantigiveren. Den ydede garanti påvirker naturligvis ikke dine lovbestemte rettigheder i forhold til sælgeren af enheden.