Vi stoler på kvalitet

Kärcher sætter høje standarder for sine produkter. Men hvis din Kärcher-haveslange bliver defekt på grund af en materiale- eller produktionsfejl, har du ret til at få fejlen udbedret gratis inden for garantiperioden. Afhængigt af modellen af Kärchers haveslange varer garantiperioden mellem 12 og 18 år:

PrimoFlex®: 12 år

Performance Plus: 15 år

Performance Premium: 18 år

Farveændringer på din Kärcher-haveslange er udtrykkeligt udelukket fra garantien. Garantibetingelserne udstedt af vores salgsselskaber gælder også. Du kan se dem via nedenstående link eller rekvirere dem hos forhandleren: I garantibetingelserne finder du oplysninger om indholdet af garantien, det geografiske omfang af garantidækningen samt navn og adresse på garantigiveren. Den ydede garanti påvirker naturligvis ikke dine lovbestemte rettigheder i forhold til sælgeren af enheden.