PRAKTISKE TIPS TIL VANDING AF HAVEN

Vandingsudstyr:

Stil dig selv følgende spørgsmål på forhånd: Hvilken vandingskilde vil jeg bruge, og hvordan kommer vandet derfra og til planterne? I bund og grund er der tre tilgængelige kilder til vanding af haven. Enten bruger du opsamlet regnvand fra en opsamlingstank eller grundvand fra en brønd, eller du tilslutter en vandslange eller vandingssystemet til husets vandforsyning. Sidstnævnte er væsentligt dyrere, hvilket betyder, at investeringen i et vandingssystem med en pumpe kan være det hele værd. Med hensyn til udstyret til vanddistribution er der flere forskellige muligheder: Sprinklere, slanger, dyser, pumper og vandingstimere (mere info om disse længere nede). Der findes også velegnede trolleyer til slanger eller slangespoler til opbevaring af f.eks. slangesystemet.

Hyppighed:

Det førende princip, når det gælder vanding af haven, er følgende: Jævnlig vanding trumfer alt! Planter og bede skal derfor vandes rigeligt, så vandet kan sive dybt ned i jorden og dermed nå rødderne. Du bør dog undlade at vande haven hver dag. Det skyldes ikke bare, at det er dyrt og energikrævende, men også at det ikke er spor nødvendigt. Hvor ofte haven skal vandes, afhænger også af jordens tekstur. Husk på følgende tommelfingerregel: Vand sandholdig jord ca. hver fjerde dag, lerjord en gang om ugen.