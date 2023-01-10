Rengøring af havedammen: Hvornår og hvordan?

Du bør rense havedammen grundigt mindst to gange om året – en gang i foråret og igen i slutningen af efteråret.

I efteråret skal du gøre dammen klar til vinteren. Det skyldes, at blade, der er faldet ned i dammen, døde planterester eller døde insekter danner en organisk masse på bunden, der indeholder en stor mængde bundet oxygen, når det går i forrådnelse. Under et tæt lag af is – og hvis vandcirkulationen er for lav – fører det til iltmangel for større dyr, som f.eks. fisk og frøer. Det er derfor vigtigt at rense havedammen grundigt inden vinteren, fjerne mudder og sikre et sundt økosystem.

Efter vinteren er der igen ophobet blade og planterester i dammen og et tykt lag mudder på bunden. Det skal fjernes i foråret, dammen skal drænes for vand, bunden renses og nyt vand fyldes i. Vandet er derefter parat til sommermånederne.