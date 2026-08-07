Det er ikke rart at se ukrudt skyde op på stier og vægge. Dette kan dog bekæmpes med ukrudtsfjernere WRE 18-55 og WRE 4 fra Kärcher. Takket være en kraftfuld motor, høj hastighed og de specielle nylonbørster, som er hård ved ukrudt, men blid ved overflader. Nem at skifte uden brug af værktøj.