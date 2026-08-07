Nylonbørste WRE 18-55 Batteri
Udskiftningsnylonbørster til nem fjernelse af ukrudt. Egnet til de ergonomiske ukrudtsfjernere WRE 18-55 og WRE 4 fra Kärcher.
Det er ikke rart at se ukrudt skyde op på stier og vægge. Dette kan dog bekæmpes med ukrudtsfjernere WRE 18-55 og WRE 4 fra Kärcher. Takket være en kraftfuld motor, høj hastighed og de specielle nylonbørster, som er hård ved ukrudt, men blid ved overflader. Nem at skifte uden brug af værktøj.
Funktioner og fordele
Effektiv nylonbørste
Børsten udskiftes uden brug af værktøj
- Til nem udskiftning er børster
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|315 x 75 x 18
Anvendelsesområder
- Mos
- Ukrudt