WRE 18-55 Batteri Sæt
WRE 18-55 ukrudtsfjerner er ideel til at fjerne overfladisk mos og ukrudt på f.eks. stier, terrasser og indgangspartier. Inklusiv batteri og oplader.
Nu kan du endelig fjerne både mos og ukrudt uden at anstrenge ryggen og knæene, ved at bruge den ergonomiske batteridrevet ukrudtsfjerner WRE 18-55 Battery Set. Batteriet og batteriladeren er allerede inkluderede i sættet. Mos og vedvarende ukrudt, såsom mælkebøtter, har ikke længere en chance på brosten og terrasser rundt om huset, og kræver ikke nogen værktøjer. Derudover er det nemt at udskifte børstehårbanen med det nye låsesystem - ingen værktøjer krævet. Det ergonomiske design af den batteridrevet ukrudtsfjerner garanterer at det er behageligt at arbejde med, uden det kræver man skal kravle rundt på jorden.
Funktioner og fordele
Innovativ nylon børsteSpecielt justerede nylonbørster og en høj omdrejningshastighed for effektivt at fjerne af mos og ukrudt.
Renser helt tæt360 grader rotation sikrer optimal arbejdsposition.
Udskiftning af børste uden brug af værktøjTil nem udskiftning er børster
Drejehoved
- Vinklerne kan justeres individuelt for at passe både til forskellige rengøringssituationer og til brugere af forskellig højde.
Aluminium teleskophåndtag
- Giver en opretstående arbejdsstilling for alle brugere, uanset højde.
Ergonomisk designet håndtag
- Komfortabel arbejdsstilling, som også skåner ryggen.
Løkke til ophæng er integreret i håndtaget
- Til simpel opbevaring
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Garanterer maksimal mobilitet og fleksibiltet
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Rotationshastighed (rpm)
|2300 - 2800
|Børste diameter (mm)
|180
|Børstemateriale
|Nylon
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 15 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Nylonbørste: 2 Stk.
Udstyr
- Stænkbeskyttelse
- Parkeringsstander
- Aluminium teleskophåndtag
- Vægophæng
- Sikkerhedsafbryder
Videoer
Anvendelsesområder
- Mos
- Ukrudt
- Stenoverflader