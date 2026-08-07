Nylonbørster til ukrudtsfjerner WRE 18-55 og WRE 4, sæt med 3 stk.
Børsteremme af nylon til ubesværet fjernelse af ukrudt, velegnet til de ergonomiske WRE 18-55 og WRE 4 batteri ukrudtsfjernere fra Kärcher. Pakke med 3 sæt børsteremme til nem udskiftning.
Det er ikke rart at se ukrudt spire på stier og på vægge. Men det er så meget desto pænere, hvis den uønskede vækst kan fjernes hurtigt og ubesværet – med WRE 4 Batteri og WRE 18-55 ukrudtsfjernere fra Kärcher. Takket være en kraftig motor, den høje hastighed og nylonbørsterne, som er skånsom mod overflader og alligevel meget effektiv mod ukrudt. Hvis en børsterem bliver slidt, kan den udskiftes i få trin uden brug af værktøj. Og arbejdet kan fortsætte: Fjern hurtigt og grundigt tørt mos og ukrudt i en stilling, der ikke belaster din ryg.
Funktioner og fordele
Effektiv nylonbørste
Børsten udskiftes uden brug af værktøj
- Til nem udskiftning er børster
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Antal (Stk.)
|3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|315 x 75 x 18
Anvendelsesområder
- Mos
- Ukrudt