WRE 18-55 Batteri
Fjern mos og ukrudt på hårde overflader: WRE 18-55 ukrudtsfjerner har et innovativt børstehoved og du foretager let børsteskifte uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og oplader.
WRE 18-55 batteridrevet ukrudtsfjerneren er et innovativt og rygvenligt værktøj til at fjerne ukrudt. Kombinationen af den kraftfulde motor, børsternes høje rotationshastighed og det let justerbare børstehoved med de effektive nylonbørster, sikrer at både tørt mos og vedvarende ukrudt, såsom mælkebøtter, let kan fjernes fra hårde overflader. Derudover er det nemt at udskifte børstehårbanen med det nye låsesystem -ingen værktøjer krævet. Det ergonomiske design af batteri ukrudtsfjerneren garanterer at det er behageligt at arbejde med, uden det kræver man skal kravle rundt på jorden. Batteri og batterilader er ikke inkluderede i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Innovativ nylon børsteSpecielt justerede nylonbørster og en høj omdrejningshastighed for effektivt at fjerne af mos og ukrudt.
Renser helt tæt360 grader rotation sikrer optimal arbejdsposition.
Udskiftning af børste uden brug af værktøjTil nem udskiftning er børster
Drejehoved
- Vinkler kan indstilles individuelt for at passe både til forskellige rengøringssituationer og til brugere af forskellig højde.
Aluminium teleskophåndtag
- Giver en opretstående arbejdsstilling for alle brugere, uanset højde.
Ergonomisk designet håndtag
- Komfortabel arbejdsstilling, som også skåner ryggen.
Løkke til ophæng er integreret i håndtaget
- Til simpel opbevaring
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Garanterer maksimal mobilitet og fleksibiltet
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Rotationshastighed (rpm)
|2300 - 2800
|Børste diameter (mm)
|180
|Børstemateriale
|Nylon
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5 Ah)
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Nylonbørste: 2 Stk.
Udstyr
- Stænkbeskyttelse
- Parkeringsstander
- Aluminium teleskophåndtag
- Vægophæng
- Sikkerhedsafbryder
Videoer
Anvendelsesområder
- Mos
- Ukrudt
- Stenoverflader
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri
WRE 18-55 Batteri reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.