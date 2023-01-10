Hvad skal du være opmærksom på, når du renser terrassefliserne?

Terrasser fremstillet af beton eller natursten imponerer ikke bare med deres moderne look, men også med deres ukomplicerede vedligeholdelse. For sammenlignet med træterrasser er terrassefliser med glat overflade nemmere at rense. Det er dog ret normalt at kunne se spor af brug på disse materialer: Efter et stykke tid er det ikke kun pletter, der ophobes på stenfliserne, men også alger, mos og ukrudt, der slår sig ned i fugerne. Ud over at det ikke ser så pænt ud, kan det være farligt, da især mos og alger gør overfladen glat. Men hvordan renser du bedst terrassefliserne?

Når du skal rense terrassesten og terrassefliser i beton, kan du bruge elektriske maskiner og kemisk hjælp samt miljøvenlige husholdningsmidler. Bemærk: For at beskytte terrassefliserne mod at blive beskadiget, bør den respektive rengøringsmetode altid tilpasses materialet. Du kan bruge værktøj såsom fugeskrabere, højtryksrensere, overflade- eller terrasserens eller velafprøvede husholdningsmidler.