RENGØRING AF TERRASSEFLISER TRIN FOR TRIN
Særligt i de varme måneder bruges terrassen ofte som et ekstra bolig- og spiseområde. Der er masser af plads til at sidde sammen, spise eller solbade. Men for at det udendørs område skal tage sig bedst muligt ud, skal terrassefliserne renses grundigt mindst to gange om året. Med disse tips og tricks vil terrassen igen blive skinnende ren.
Hvad skal du være opmærksom på, når du renser terrassefliserne?
Terrasser fremstillet af beton eller natursten imponerer ikke bare med deres moderne look, men også med deres ukomplicerede vedligeholdelse. For sammenlignet med træterrasser er terrassefliser med glat overflade nemmere at rense. Det er dog ret normalt at kunne se spor af brug på disse materialer: Efter et stykke tid er det ikke kun pletter, der ophobes på stenfliserne, men også alger, mos og ukrudt, der slår sig ned i fugerne. Ud over at det ikke ser så pænt ud, kan det være farligt, da især mos og alger gør overfladen glat. Men hvordan renser du bedst terrassefliserne?
Når du skal rense terrassesten og terrassefliser i beton, kan du bruge elektriske maskiner og kemisk hjælp samt miljøvenlige husholdningsmidler. Bemærk: For at beskytte terrassefliserne mod at blive beskadiget, bør den respektive rengøringsmetode altid tilpasses materialet. Du kan bruge værktøj såsom fugeskrabere, højtryksrensere, overflade- eller terrasserens eller velafprøvede husholdningsmidler.
Fjern groft snavs fra terrassefliserne
Før terrassen kan renses grundigt, bør du først fjerne groft snavs fra overfladen. Det giver ekstra arbejde, men forhindrer snavset i at sprede sig til andre områder, når du renser fliserne. Løse rester af f.eks. blade eller kviste fjernes bedst med en kost af strå eller plastik. Metalriver er ikke bare larmende og kan forstyrre naboerne – de kan også beskadige overfladen. Har du en særlig lang udendørs terrasse, kan du få en fejemaskine til at gøre arbejdet for dig. Det sparer både tid og energi.
Tip
Rens terrassefliserne jævnligt, gerne flere gange om året, for at forebygge dannelsen af mos og alger.
Sådan renses fuger på terrassen
Når terrassens overflade er blevet rengjort, er det tid til at rense fugerne. Brug en fugeskraber til at fjerne ukrudt. Krads ned i fugerne, og løsn ukrudt, mos eller andre vækster. Det tager lang tid og kræver nogen tålmodighed, men indsatsen er det hele værd. Hvis du ikke har en fugeskraber ved hånden, kan du også bruge en havespatel. En ledningsfri ukrudtsfjerner er mere effektiv og bedre for ryggen. Foretrækker du et mere enkelt alternativ, kan du bruge varmt vand. Fordelen er, at det er billigt, miljøvenligt og bekæmper ukrudt ved roden, da det ødelægger planternes cellestruktur og får dem til at dø. Ulempen ved at bruge varmt vand er, at ukrudtet først forsvinder over tid, og metoden skal gentages flere gange, før det virker.
Når terrassefugerne er blevet renset og alle løse rester er blevet fjernet fra terrassen, er det tid til at rense terrassefliserne grundigt.
Rengøring af terrassefliser: sådan fjerner du pletter og misfarvninger
Rødvinsstænk, sovsepletter omkring bordet eller fedtsprøjt under grillen: Hvis terrassen er blevet beskidt efter festlige sommeraftener, kræves der hurtig handling. Det skyldes, at væsker trænger hurtigt ind i terrassefliser med porøse overflader, hvilket kan føre til misfarvninger, der er svære at fjerne efterfølgende. Særlig fedt og olie efterlader genstridige pletter på beton- eller stengulve. Rengøringsprodukter til stenoverflader eller særlige betonrensemidler er en god måde at fjerne denne type pletter. Der skelnes mellem rengøringsprodukter, der påføres direkte, og dem, der skal fortyndes. Når det gælder sidstnævnte, er det vigtigt at blande i det rigtige forhold. Rengøringsproduktet påføres det berørte område og skal virke i 2-5 minutter. Skyl derefter med rent vand. Alternativt kan terrassen renses med husholdningsmidler. Du kan f.eks. bruge sæbe fortyndet i varmt vand eller fremstille dit eget rensemiddel. Du skal bare bruge lidt tvekulsurt natron eller eddike. Men før du går i gang, bør du teste midlet på et diskret område af terrassen. Hvis materialet misfarves, bør du i stedet bruge professionelle hjælpemidler og rengøringsprodukter.
Hvis husholdningsmidler kan bruges, kan du fortsætte som følger: Fortynd først med vand, og fordel midlet ud over terrassens overflade. Eddike kan påføres direkte eller i et 1:1 forhold med vand. Bruger du tvekulsurt natron, skal du opløse 1-5 spiseskefulde i 10 liter vand, afhængigt af hvor beskidt der er. Blandingen skal nu trænge ind i 15-20 minutter. Derefter renses terrassen med en skurebørste og skylles så med rent vand.
Rengøring af terrassefliser med en højtryksrenser
For at fjerne snavs fra terrassens overflade godt og grundigt er en højtryksrenser ideel. Da vandet rammer jorden med et tryk på op til 180 bar, renser maskinen overflader ekstremt grundigt og er en både praktisk og tidsbesparende måde at rense terrassefliserne på. Men vær forsigtig: Afhængig af materialet kan den direkte vandstråle gøre fliserne ru eller beskadige dem. Hårde stentyper kan renses med højtryksrenseren uden tøven, mens du kun bør bruge lavt tryk til blødere natursten. For at rense terrassefliserne grundigt med et lavt tryk anbefaler vi at bruge højtryksrenseren i kombination med en overfladerenser, hvor afstanden fra dyser til overflade kan øges, så den derfor renser mere nænsomt. Til mindre overflader kan du bruge en håndholdt renser med en tilhørende power scrubber.
Sådan rengør du terrassen med terrassevaskeren
Ud over højtryksrensere er en elektrisk terrassevasker også velegnet til at rense terrassefliser. Genstridigt snavs og grønne ophobninger kan løsnes med maskinen, der kombinerer to roterende og udskiftelige rullebørster til træ- eller stenoverflader samt den integrerede vandforsyning. Du kan justere, hvor meget vand du bruger, alt efter hvilken overflade der skal renses. Brug kun så meget vand, der er behov for.
Sådan renses terrassefliserne på blot få trin:
- Trin 1: Før du begynder, skal terrassevaskeren være sluttet til en vandforsyning. En almindelig vandslange er fint.
- Trin 2: Når slangen er tilsluttet, skal du tænde for vandforsyningen placeret på håndtaget. Her justeres den ønskede mængde vand til rengøringen. Til materialer som f.eks. beton har du som regel brug for mindre vand, mens træ og sten kræver lidt mere vand.
- Trin 3: Tænd maskinen for at begynde. Bevæg terrassevaskeren jævnt frem og tilbage over overfladen for at rense terrassefliserne optimalt. Snavset løsnes af de baglæns roterende ruller og vaskes væk igen med det samme med den integrerede vandstråle.
- Trin 4: Skyl overfladen kort med haveslangen, og så er terrassefliserne rene.
Sådan renser du terrassefliser af natursten
Terrasser af natursten, som f.eks. granit, marmor, sandsten eller kalksten, er robuste, modstandsdygtige over for slid og bevarer deres oprindelige farve. Ulempen er, at det naturlige materiale har små fordybninger, hvor snavs og grønne lag hober sig op. Men før du rækker ud efter højtryksrenseren eller den elektriske terrassevasker, bør du først blive klogere på stenens hårdhed. Jo hårdere en sten er, jo mindre følsom er den over for elektriske værktøjer. Meget hårde materialer, som f.eks. granit eller basalt, kan renses ved højt tryk uden problemer. Med blødere natursten er det bedst at rense med lavt tryk eller manuelt. Rengøring af mindre overflader kan klares med en pH-neutral sæbe, lidt vand og en børste. Hvis du vil rense større områder med natursten effektivt, kan du bruge den elektriske terrassevasker eller arbejde med højtryksrenseren og en overfladerenser.
Sådan rengør du en betonterrasse
Beton er holdbart og robust, men materialets høje grad af absorbans er en ulempe. Væsker trænger hurtigere igennem de åbne porer end i natursten. Derfor anbefaler vi at rense terrasseoverflader af beton med en lille smule vand. Til mindre pletter eller snavs er skuresand nyttigt. Det fungerer som sandpapir og opløser effektivt indtørret snavs.
Grønne lag og alger fjernes med varmt vand og en skurebørste. Brug en biologisk nedbrydelig sæbe for miljøets skyld. Opløs sæben i lunkent vand, påfør den overfladen og lad den virke i 20-30 minutter. Skrub derefter overfladen med en skurebørste eller en håndbørste. Derefter bør terrassen skylles grundigt med rent vand for at fjerne alle sæberester.