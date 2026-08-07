Rullebørster til træoverflader PCL 3-18
Optimalt udstyr til rengøring af træarealer og WPC-gulve: Med 2-delt rullesæt til PCL 3-18 fjerner du snavs fra det udvendige område grundigt og effektivt.
Rullebørsterne er specielt udviklet til træ- og WPC-gulve og gør dermed dyb og skånsom terrasserengøring mulig. De to rullebørster i sættet er en erstatning for de børster, der er inkluderet til PCL 3-18 terrasserens. De er nemme at udskifte, og der er ikke behov for værktøj.
Funktioner og fordele
Konsekvent og grundig rengøring af træområder og WPC gulvbelægning i udendørsområdet.
God ydeevne i området og optimeret børsteprofil til rengøring af træ og WPC.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Grøn lav
- Mos