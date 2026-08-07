Rullebørster til træoverflader PCL 3-18

Optimalt udstyr til rengøring af træarealer og WPC-gulve: Med 2-delt rullesæt til PCL 3-18 fjerner du snavs fra det udvendige område grundigt og effektivt.

Rullebørsterne er specielt udviklet til træ- og WPC-gulve og gør dermed dyb og skånsom terrasserengøring mulig. De to rullebørster i sættet er en erstatning for de børster, der er inkluderet til PCL 3-18 terrasserens. De er nemme at udskifte, og der er ikke behov for værktøj.

Funktioner og fordele
Konsekvent og grundig rengøring af træområder og WPC gulvbelægning i udendørsområdet.
God ydeevne i området og optimeret børsteprofil til rengøring af træ og WPC.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Terrasse
  • Balkon.
  • Træoverflader
  • Grøn lav
  • Mos