Rullebørsterne er specielt udviklet til træ- og WPC-gulve og gør dermed dyb og skånsom terrasserengøring mulig. De to rullebørster i sættet er en erstatning for de børster, der er inkluderet til PCL 3-18 terrasserens. De er nemme at udskifte, og der er ikke behov for værktøj.