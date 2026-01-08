Overfladerenser PCL 3-18 Battery Set
Terrasserenseren PCL 3-18 får dine træterrasser til at skinne. Rengøringen er nem og ubesværet takket være de to roterende rullebørster og det integrerede system til vanddistribution. Batteri og hurtiglader er inkluderet.
Terrasserenseren PCL 3-18 fjerner snavs og andre former for skidt som f.eks. mos eller grå film fra træterrasser - grundigt og konsekvent. Slut den til haveslangen, og så er du klar: De roterende rullebørster og det integrerede system til vanddistribution fjerner snavset, som skylles væk med det samme. Mængden af vand kan reguleres, så der kun bruges så meget vand, som opgaven kræver. Den optimerede bredde og position af rullebørsterne gør det muligt at rengøre to brædder på en gang, helt ud til kanterne. Derudover er der ikke behov for værktøj til at skifte rullebørsterne. Det betyder, at maskinen, ud over træ og WPC, kan rense selv glatte stenfliser grundigt og ubesværet. Takket være den ledningsfri betjening er maskinen perfekt til rengøring af områder, der er svære at komme til. Indeholder et udskifteligt 18 V-batteri og en hurtiglader.
Funktioner og fordele
To roterende rullebørster (inkluderet ved træoverflader)Grundig rengøring af udendørs overflader af træ og WPC
Integreret vanddistributionFremragende rengøringsresultater - snavset fjernes og vaskes bort på én gang.
Ergonomisk ventil til vandreguleringVandmængden kan justeres fleksibelt alt efter graden af snavs.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Real Time Technology med LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i enheder på 18 V Batteri Power-platformen.
Udskiftelige rullebørster
- Egnet til rengøring af træterrasser og WPC-gulvbelægninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Maksimalt tryk (bar)
|max. 10
|Trykinterval
|Lavt tryk
|Vandforbrug ved 4 bar (l/h)
|max. 180
|Rotationshastighed (rpm)
|500 - 600
|Arbejdsbredde på rullebørste (mm)
|300
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 83
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
Udstyr
- To vanddyser
- Ventil til styring af vandvolumen
- Lagerplads
- Ergonomisk håndtag og greb
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Mos