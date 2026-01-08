Terrasserenseren PCL 3-18 fjerner snavs og andre former for skidt som f.eks. mos eller grå film fra træterrasser - grundigt og konsekvent. Slut den til haveslangen, og så er du klar: De roterende rullebørster og det integrerede system til vanddistribution fjerner snavset, som skylles væk med det samme. Mængden af vand kan reguleres, så der kun bruges så meget vand, som opgaven kræver. Den optimerede bredde og position af rullebørsterne gør det muligt at rengøre to brædder på en gang, helt ud til kanterne. Derudover er der ikke behov for værktøj til at skifte rullebørsterne. Det betyder, at maskinen, ud over træ og WPC, kan rense selv glatte stenfliser grundigt og ubesværet. Takket være den ledningsfri betjening er maskinen perfekt til rengøring af områder, der er svære at komme til. Indeholder et udskifteligt 18 V-batteri og en hurtiglader.