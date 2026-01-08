Overfladerenser PCL 3-18 Battery Set

Terrasserenseren PCL 3-18 får dine træterrasser til at skinne. Rengøringen er nem og ubesværet takket være de to roterende rullebørster og det integrerede system til vanddistribution. Batteri og hurtiglader er inkluderet.

Terrasserenseren PCL 3-18 fjerner snavs og andre former for skidt som f.eks. mos eller grå film fra træterrasser - grundigt og konsekvent. Slut den til haveslangen, og så er du klar: De roterende rullebørster og det integrerede system til vanddistribution fjerner snavset, som skylles væk med det samme. Mængden af vand kan reguleres, så der kun bruges så meget vand, som opgaven kræver. Den optimerede bredde og position af rullebørsterne gør det muligt at rengøre to brædder på en gang, helt ud til kanterne. Derudover er der ikke behov for værktøj til at skifte rullebørsterne. Det betyder, at maskinen, ud over træ og WPC, kan rense selv glatte stenfliser grundigt og ubesværet. Takket være den ledningsfri betjening er maskinen perfekt til rengøring af områder, der er svære at komme til. Indeholder et udskifteligt 18 V-batteri og en hurtiglader.

Funktioner og fordele
Overfladerenser PCL 3-18 Battery Set: To roterende rullebørster (inkluderet ved træoverflader)
To roterende rullebørster (inkluderet ved træoverflader)
Grundig rengøring af udendørs overflader af træ og WPC
Overfladerenser PCL 3-18 Battery Set: Integreret vanddistribution
Integreret vanddistribution
Fremragende rengøringsresultater - snavset fjernes og vaskes bort på én gang.
Overfladerenser PCL 3-18 Battery Set: Ergonomisk ventil til vandregulering
Ergonomisk ventil til vandregulering
Vandmængden kan justeres fleksibelt alt efter graden af snavs.
Kärchers 18 V Battery Power platform
  • Real Time Technology med LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet.
  • Effektive lithium-ion celler med lang levetid
  • Det udskiftelige batteri kan bruges i enheder på 18 V Batteri Power-platformen.
Udskiftelige rullebørster
  • Egnet til rengøring af træterrasser og WPC-gulvbelægninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Maksimalt tryk (bar) max. 10
Trykinterval Lavt tryk
Vandforbrug ved 4 bar (l/h) max. 180
Rotationshastighed (rpm) 500 - 600
Arbejdsbredde på rullebørste (mm) 300
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Ydelse pr. batteriopladning (m²) max. 20 (2,5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 17 (2,5 Ah)
Opladningstid, batteri (min) 44 / 83
Output power, udgangseffekt (A) 2,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 4
Vægt inkl. emballage (kg) 7
Mål (L x B x H) (mm) 363 x 307 x 1324

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)

Udstyr

  • To vanddyser
  • Ventil til styring af vandvolumen
  • Lagerplads
  • Ergonomisk håndtag og greb
Overfladerenser PCL 3-18 Battery Set
Videoer
Anvendelsesområder
  • Terrasse
  • Balkon.
  • Træoverflader
  • Mos
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri