Overfladerenser PCL 3-18
Den batteridrevne terrasserenser rengør træterrasser fleksibelt, effektivt og uden at efterlade nogen rester, takket være dens roterende rullebørster og det integrerede system til vandddistribution.
Takket være den batteridrevne terrasserenser, vil snavs og andre former for skidt som f.eks. mos eller grå film ikke længere plage din træterrasse. Den ledningsfri betjening gør PCL 3-18 særligt velegnet til rengøring på områder, der er svære at komme til. Slut den til haveslangen, og så er du klar: Takket være det integrerede system til vanddistribution, fjernes snavset med de roterende rullebørster og skylles væk med det samme. Arbejdsbredden er blevet designet, så to brædder kan blive rengjort på samme tid, helt ud til kanterne. Derudover er der ikke behov for værktøj til at skifte rullebørsterne. Det betyder, at maskinen, ud over træ og PVC, kan rense selv glatte stenfliser grundigt og ubesværet.
Funktioner og fordele
To roterende rullebørster (inkluderet ved træoverflader)Grundig rengøring af udendørs overflader af træ og WPC
Integreret vanddistributionFremragende rengøringsresultater - snavset fjernes og vaskes bort på én gang.
Ergonomisk ventil til vandreguleringVandmængden kan justeres fleksibelt alt efter graden af snavs.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Real Time Technology med LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i enheder på 18 V Batteri Power-platformen.
Udskiftelige rullebørster
- Egnet til rengøring af træterrasser og WPC-gulvbelægninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Maksimalt tryk (bar)
|max. 10
|Trykinterval
|Lavt tryk
|Vandforbrug ved 4 bar (l/h)
|max. 180
|Rotationshastighed (rpm)
|500 - 600
|Arbejdsbredde på rullebørste (mm)
|300
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
Udstyr
- To vanddyser
- Ventil til styring af vandvolumen
- Lagerplads
- Ergonomisk håndtag og greb
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Mos