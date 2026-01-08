Overfladerenser PCL 3-18

Den batteridrevne terrasserenser rengør træterrasser fleksibelt, effektivt og uden at efterlade nogen rester, takket være dens roterende rullebørster og det integrerede system til vandddistribution.

Takket være den batteridrevne terrasserenser, vil snavs og andre former for skidt som f.eks. mos eller grå film ikke længere plage din træterrasse. Den ledningsfri betjening gør PCL 3-18 særligt velegnet til rengøring på områder, der er svære at komme til. Slut den til haveslangen, og så er du klar: Takket være det integrerede system til vanddistribution, fjernes snavset med de roterende rullebørster og skylles væk med det samme. Arbejdsbredden er blevet designet, så to brædder kan blive rengjort på samme tid, helt ud til kanterne. Derudover er der ikke behov for værktøj til at skifte rullebørsterne. Det betyder, at maskinen, ud over træ og PVC, kan rense selv glatte stenfliser grundigt og ubesværet.

Funktioner og fordele
Overfladerenser PCL 3-18: To roterende rullebørster (inkluderet ved træoverflader)
Grundig rengøring af udendørs overflader af træ og WPC
Overfladerenser PCL 3-18: Integreret vanddistribution
Fremragende rengøringsresultater - snavset fjernes og vaskes bort på én gang.
Overfladerenser PCL 3-18: Ergonomisk ventil til vandregulering
Vandmængden kan justeres fleksibelt alt efter graden af snavs.
Kärchers 18 V Battery Power platform
  • Real Time Technology med LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet.
  • Effektive lithium-ion celler med lang levetid
  • Det udskiftelige batteri kan bruges i enheder på 18 V Batteri Power-platformen.
Udskiftelige rullebørster
  • Egnet til rengøring af træterrasser og WPC-gulvbelægninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Maksimalt tryk (bar) max. 10
Trykinterval Lavt tryk
Vandforbrug ved 4 bar (l/h) max. 180
Rotationshastighed (rpm) 500 - 600
Arbejdsbredde på rullebørste (mm) 300
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Ydelse pr. batteriopladning (m²) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5 Ah)
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 3,9
Vægt inkl. emballage (kg) 5,4
Mål (L x B x H) (mm) 363 x 307 x 1324

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger ikke

Udstyr

  • To vanddyser
  • Ventil til styring af vandvolumen
  • Lagerplads
  • Ergonomisk håndtag og greb
Overfladerenser PCL 3-18
Videoer
Anvendelsesområder
  • Terrasse
  • Balkon.
  • Træoverflader
  • Mos
Tilbehør
