Takket være den batteridrevne terrasserenser, vil snavs og andre former for skidt som f.eks. mos eller grå film ikke længere plage din træterrasse. Den ledningsfri betjening gør PCL 3-18 særligt velegnet til rengøring på områder, der er svære at komme til. Slut den til haveslangen, og så er du klar: Takket være det integrerede system til vanddistribution, fjernes snavset med de roterende rullebørster og skylles væk med det samme. Arbejdsbredden er blevet designet, så to brædder kan blive rengjort på samme tid, helt ud til kanterne. Derudover er der ikke behov for værktøj til at skifte rullebørsterne. Det betyder, at maskinen, ud over træ og PVC, kan rense selv glatte stenfliser grundigt og ubesværet.