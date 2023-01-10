Hvornår skal man rense træterrasse?

Uanset om din terrasse er lavet af træ, sten eller beton, er alle udendørsområder udsat for skiftende vejrforhold. Vind, regn og solskin kan skabe en del ballade for et trædæk. Særligt den vedholdende fugt i efterårs- og vintermånederne kan angribe træet og gøre det porøst. Derudover opstår der uundgåeligt tegn på slid, når man spiser, fester og nærmest bor på trædækket om sommeren. Det kan give ridser, revner, pletter og misfarvninger på træet.

Men hvornår er det bedste tidspunkt at rengøre træterrasse? Vi anbefaler rengøring af træterrassen i begyndelsen af havesæsonen i foråret og i efteråret, når du gør haven klar til vinter. Rengøring og vedligeholdelse af trædækket bør altid udføres i tørt vejr, så træet kan tørre grundigt efter rengøring.