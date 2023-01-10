Få de bedste tips til rengøring af træterrasse
En terrasse har mange fordele, særligt om sommeren. Den kan bruges som et tilflugtssted, hvor du kan slappe af og slikke sol, eller du kan sidde sammen med venner og familie og nyde deres selskab. Trædæk er særligt populære, da de udstråler en varm naturlighed og omdanner udendørsområdet til et hyggeligt udendørs boligområde. Ulempen ved træ, i modsætning til beton eller sten, er, hvor følsomt det er, afhængigt af træsorten. For at du kan nyde din træbeklædning i lang tid fremover, er det derfor vigtigt at rengøre og vedligeholde den jævnligt. Især rengøring af træterrasse spiller en central rolle i at bevare både udseende og holdbarhed. Her er nogle tips til rengøring af træterrasse.
Hvornår skal man rense træterrasse?
Uanset om din terrasse er lavet af træ, sten eller beton, er alle udendørsområder udsat for skiftende vejrforhold. Vind, regn og solskin kan skabe en del ballade for et trædæk. Særligt den vedholdende fugt i efterårs- og vintermånederne kan angribe træet og gøre det porøst. Derudover opstår der uundgåeligt tegn på slid, når man spiser, fester og nærmest bor på trædækket om sommeren. Det kan give ridser, revner, pletter og misfarvninger på træet.
Men hvornår er det bedste tidspunkt at rengøre træterrasse? Vi anbefaler rengøring af træterrassen i begyndelsen af havesæsonen i foråret og i efteråret, når du gør haven klar til vinter. Rengøring og vedligeholdelse af trædækket bør altid udføres i tørt vejr, så træet kan tørre grundigt efter rengøring.
Hvorfor er det vigtigt med rengøring af træterrasse?
Der er mange gode grunde til at rengøre dit træterrasse jævnligt:
- Grå misfarvninger reduceres eller undgås helt
- Træterrassen bevarer sit pæne udseende
- Grønne aflejringer af f.eks. mos fjernes
- Ingen glatte områder på træet
- Ingen vandmætning eller fugtige pletter på grund af snavs
- Skadelig svamp kan ikke formere sig
Forberedelser før rengøring af træterrasse
Før du begynder, skal alle havemøbler og plantekasser fjernes for at give uhindret adgang til alle hjørner af terrassen. Nu kan hele området rengøres med en kost. For at fjerne nedfaldne blade særlig hurtigt og effektivt kan du bruge en batteridrevet løvblæser/løvsuger. Sæt først havemøblerne tilbage på dækket, når du er sikker på, at det er helt tørt. Tørretiden kan bruges effektivt til at rengøre havemøblerne.
Hvordan renser man bedst en træterrasse?
Hvordan træterrassen skal rengøres, afhænger af, hvor beskidt det er. Hvis der kun har samlet sig nogle blade eller grene, kan det typisk rengøres manuelt hurtigt og nemt. Det kræver ikke nogen særlige rengøringsmidler. Brug i stedet en kost med stærke børster, en håndbørste eller en almindelig svamp, noget varmt vand og sæbe; det er ofte mere end nok til effektivt at fjerne snavs fra trædækket.
Til genstridigt snavs, som f.eks. kraftige grønne aflejringer, er der imidlertid brug for lidt ekstra hjælp. En terrassevasker med rullebørster til træoverflader vil egne sig godt. Den rengør nænsomt og kraftfuldt på samme tid og bruger et minimum af vand. De to rullebørster løsner snavset uden besvær, og vanddyserne monteret over dem forstærker virkningen og skyller snavset væk samtidig. Vandforsyningen kan reguleres manuelt via en ventil, alt efter hvor meget snavs der er. Da den kraftfulde motor er fikseret centralt, og børsterne kan nå hjørner og kanter, kan snavs langs husets vægge også nemt fjernes. Takket være de udskiftelige børster er det nemt at rense både træ- og glatte stenoverflader.
Tip til rengøring af træterrasse
Hold terrassevaskeren i en lav vinkel, så tæt på jorden som muligt – det kræver færre kræfter, når du renser terrassen.
Brug en højtryksrenser til rengøring af træterrasse
Du kan også bruge en højtryksrenser til rengøring af træterrasse, men sørg for, at du kun bruger den med den rette indstilling og det rigtige tilbehør. Træ er et blødt materiale og kan være ret sart, alt efter sort, og hvordan det er blevet behandlet. Derfor bør metoden og tilbehøret til rengøring af trædækket gennemtænkes nøje. Afprøv din valgte metode på et diskret sted, før du fortsætter. Når du indstiller højtryksrenseren, skal du tage faktorer som håndværksmæssig dygtighed, behandling og stand af træet i betragtning. Jo mere følsomt materialet er, jo lavere skal trykket være. Sådan renser du et trædæk med en højtryksrenser, rengøringsmiddel og en power scrubber:
Trin 1: Påfør rengøringsmiddel
Groft snavs på terrasser kommer særlig nemt af, når du bruger et rengøringsmiddel til træ på overfladen, f.eks. med Vario-Power strålerøret, og derefter bruger højtryksrenseren. 3-in-1 wood cleaner renser ikke bare grundigt, men yder også UV-beskyttelse og agerer som en naturlig vokskomponent, der behandler træet og beskytter det mod snavs og fugt. Fugt overfladen jævnt med skum, og lad rengøringsmidlet virke i 2-5 minutter.
Trin 2: Skrub trædækket
For at rense træterrassen grundigt skal du først fjerne den flade stråledyse og tilslutte en power scrubber til højtryksrenseren. Det anbefales især på trædæk, da de fine børstehår når ned i overfladens fordybninger. Der er også tre højtryksdyser i børsten, hvilket øger vaskerens rengøringskraft. Bevæg power scrubberen jævnt frem og tilbage, mens du tilfører vand. Skrub altid i samme retning som træets årer.
Trin 3: Påfør rengøringsmiddel igen
Til længerevarende beskyttelse kan du bruge 3-in-1 wood cleaner. Tilslut igen strålerøret til højtryksrenseren, påfør rengøringsmidlet jævnt på træoverfladen med den flade stråledyse, og lad det virke (se trin 1).
Trin 4: Skyl dækket
Til sidst skal du rense trædækket med den flade spraydyse i samme retning som årerne. Brug kun den flade stråledyse, når du renser et trædæk, da plet-blasting eller dirt cutters kan beskadige det. Når du skyller dækket, så sørg for at holde en afstand på 30 cm fra overfladen for at opnå det ideelle resultat. Lad trædækket tørre bagefter.
Trædæk kan også renses særlig nænsomt og med et lavt vandtryk ved hjælp af en overfladerenser med integreret skyllefunktion.
Sådan fjerner du groft snavs og grå misfarvninger fra træterrasse
Større pletter forårsaget af vejret og daglig brug er (næsten) umulige at undgå. Med tiden bliver træet gråt på grund af fugt og sollys, eller der dannes aflejringer og pletter. For at fjerne dem skal du først sprøjte trædækket let med vand. Yderligere snavs fjernes herefter med en kost eller børste. Der findes særlige rengøringsmidler til at bekæmpe de grå misfarvninger. Påfør det på træet, og lad det virke i nogle timer, før det skylles af med rent vand.
Sådan fjerner du grønne aflejringer
Fugtige grønne aflejringer gør trædæk til et glat griseri. Træet bliver mere og mere glat på grund af fugten, der er i mosset og øvrige gevækster. Du bør straks fjerne mos fra træbeklædningen for at undgå ulykker. Husholdningsmidler som lidt varmt vand, majsstivelse og tvekulsurt natron er fremragende til formålet. Brug ingredienserne til at lave en rengøringspasta til at fjerne grønne aflejringer og mos. Put tre spiseskefulde majsstivelse i ca. 500 ml varmt vand, og rør godt, så stivelsen opløses. Sørg for, at der ikke er nogen klumper. Put den let cremede blanding i en gryde sammen med 100 g tvekulsurt natron, og hæld 5 l vand oveni. Giv blandingen et opkog.
Påfør nu rengøringspastaen til trædækket, og arbejd den ind med en skrubbe eller børste. Efter at have virket i et par timer skal blandingen skylles grundigt af trædækket med en haveslange.
Rengøring af træterrasse med husholdningsmidler
Ud over blandingen af natron og stivelse er der andre husholdningsmidler, du kan bruge til at vedligeholde din træterrasse. F.eks. er fortyndet opvaskemiddel effektivt mod enkle pletter. Få dråber opvaskemiddel opløst i vand er nok. Hæld det over trælisterne, og skrub dem godt med en børste eller en kost. Skyl derefter trædækket med rent vand. Flydende sæbe fungerer også. Påfør ufortyndet sæbe på trædækket, skrub med en børste, og skyl godt med rent vand.
Vedligeholdelse af træterrasse med olie
Hvis du vil forsegle træet og beskytte det mod at blive beskidt igen, kan du bruge en særlig træolie, når du er færdig med at rense terrassen. Olien hjælper ikke bare med at bevare træets farve, men forsegler også sprækker og uregelmæssigheder i materialet. Og så beskytter den mod fugt. Nogle trærensningsprodukter beskytter træet, så der ikke er behov for efterfølgende behandling med olie.