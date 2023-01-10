VASK OG PLEJE AF HAVEMØBLER: TIPS OG TRICKS
En terrasse eller veranda ser først rigtig hyggelig ud, når der er noget, der pynter: havemøbler! For at stolene og bordet skal se så flot ud som muligt, skal de vaskes af og til. Men når det gælder rengøring af havemøbler, oplever du det måske på lidt samme måde som nytårsforsæt. Til at begynde med er du meget motiveret, og derefter begynder din entusiasme at aftage. Men for at få det meste ud af dine havemøbler i så lang tid som muligt, skal de vaskes og vedligeholdes jævnligt.
Hvad skal du huske, når du vasker havemøblerne?
Før vi taler om, hvilket værktøj og hvilke plejeprodukter du har brug for, når du skal vaske havemøblerne, og hvordan forskellige materialer skal behandles, opsummerer vi lige det helt grundlæggende.
Rengøring og vask af havemøblerne handler ikke bare om at få dem til at se ud som nye igen. Det handler også om at forebygge genstridige aflejringer af snavs som mos eller lav, så det ikke angriber materialer og ødelægger møblernes holdbarhed. Det er derfor en god idé at læse op på pleje af havemøbler, så du er velinformeret og kan få det bedste ud af dine møbler.
Følgende produkter kan bruges til at vaske havemøbler:
- En vaskebørste og/eller svamp samt lunkent vand og opvaskemiddel
- Håndbørste, kost og spand
- En slange med en dyse eller spraylanse
- En højtryksrenser, f.eks. i kombination med børstetilbehør og rengøringsprodukter
- En trykrenser med lavt eller medium tryk (batteridrevet, så den kan transporteres)
- Egnet beskyttelsestøj
Hvornår skal havemøblerne vaskes?
Havemøbler bør vaskes mindst to gange om året – gerne i begyndelsen af havesæsonen i foråret og igen i efteråret, når det er tid til at gøre haven klar til vinter. I øvrigt skal havemøbler altid vaskes, når vejret er tørt. Dermed tørrer hvert enkelt møbel helt og gør det muligt for den olie eller lak, du bruger (f.eks. til at imprægnere træmøbler med), at virke.
Der er ikke noget galt med at vaske havemøblerne oftere, hvis du ønsker. Det afhænger lidt af, hvilket materiale møblerne er fremstillet af, hvor udsat de er for vejr og vind, og hvor vigtigt det er for dig, at dine bænke, stole, borde mv. ser præsentable ud. Hvis møblerne står udenfor hele året rundt, udsættes de for forskellige vejrforhold, hvilket betyder, at de bliver hurtigere beskidte og derfor skal vaskes oftere. I efterårs- og vintermånederne er det værd at placere dine havemøbler et tørt sted, f.eks. i et skur eller en kælder.
Vask af havemøbler: Tips til træ, plastik og andre materialer
Der er også undtagelser til reglen, når det gælder pleje af havemøbler. Vi anbefaler forskellige rengøringsmidler afhængigt af materialet:
Plastik
Plastikmøbler bliver gule og grå med tiden, hvis de efterlades udenfor. Denne gulnen og falmen kan fjernes med et særligt plastikrengøringsmiddel. Modsat almindelig universalrens indeholder denne type rengøringsmiddel aktiv skidtfjerner, der renser havemøbler af plastic meget effektivt.
Træ
I modsætning til modstandsdygtige træsorter som teak, eukalyptus eller robinie, som er naturligt vejrbestandige på grund af indholdet af essentielle olier, kræver lakerede havemøbler fremstillet af bløde træsorter, som f.eks. birk eller fyr, ofte mere pleje. Du skal altid arbejde med årerne og undgå aggressive rengøringsmidler eller skurebørster. Uanset om du beslutter at bruge sæbe, du selv har blandet, eller et trærengøringsmiddel fra en specialbutik, skal det opløste snavs skylles grundigt af, og derefter skal møblerne poleres med en tør klud og behandles med olie.
Rattan
Det sammenflettede, ujævne naturlige materiale gør manuel rengøring med en klud ret vanskelig. Der kan også nemt dannes splinter, når materialet sprækker. Derudover kan der ophobes snavs i sprækkerne mellem det vævede kurvemateriale. Det kan nemt og hurtigt vaskes af med en trykrenser med lavt eller medium tryk eller en højtryksrenser. Hvis du bruger sidstnævnte, skal du sørge for at bruge en lav trykindstilling og holde god afstand til møblerne, så du ikke beskadiger det sarte materiale. Bær egnet beskyttelsestøj, som tykke handsker og sikkerhedsbriller. Da rattan ikke er særlig vejrbestandigt, er skrøbeligt, har nemt ved at knække og ofte får grå pletter, er det bedst at sætte havemøbler af rattan i skuret i efterårs- og vintermånederne.
Tip
For at holde rattanmøbler fleksible kan de skylles let over med vand fra tid til anden. Men vær forsigtig, da for meget vand kan gøre materialet skrøbeligt. Møblerne skal derfor altid tørres godt efter en grundig rengøring.
Metal
Havemøbler af metal bør altid skinne som nye. Rengøring af den type møbler er ret ligetil, da materialet er meget modstandsdygtigt. Den hurtigste måde at få metalstole og -bænke rene på er med en højtryksrenser. Snavs kan også fjernes effektivt ved hjælp af en ekstra vaskebørste, der er sluttet til højtryksrenseren. Det er også muligt at bruge en almindelig svamp til rengøring af metalmøbler. Hvis du opdager grimme rustpletter på møblerne, er den eneste måde at fjerne dem på ved hjælp af en højtryksrenser.
Materiale
For at få dine havemøbler helt rene, skal sædepuder, underlag og polstring også vaskes. Pollen eller blade kan fjernes hurtigt og nemt med en håndbørste. Men hvad, hvis du spilder noget, mens du holder grillfest? Fedtpletter fjernes mest effektivt i vaskemaskinen. De fleste pudebetræk har en lynlås i siden og kan derfor fjernes. Hvis betrækket ikke kan fjernes, kan du bruge børster, svampe eller klude. Put en smule opvaskemiddel i noget lunkent vand, og skrub pletten grundigt, men ikke for hårdt, med cirkulære bevægelser. Til særligt genstridige pletter kan en universalpletfjerner hjælpe. Du kan også vaske polstringen på hygiejnisk vis ved hjælp af en tæpperenser. Det bedste er at fjerne puderne og opbevare dem et tørt sted efter brug snarere end at acceptere for hurtigt slid.
Sådan fjernes groft snavs, skjolder og grå pletter
Før du går i gang med rengøringen, skal alle havemøblerne fjernes fra terrassen. Det forhindrer eventuelle rester af snavs i at gøre møblerne beskidte, når de lige er blevet vasket. Det kan nemlig sagtens ske, hvis du bruger en højtryksrenser.
Før du vasker dine havemøbler med vand, skal du først fjerne alt støv og løst snavs med en håndbørste. Hvis du derefter beslutter at vaske møblerne uden en højtryksrenser, kan du vaske havebordet, stole og bænke samtidig ved at sprøjte dem over med haveslangen. Særligt tilbehør som en spraypistol med roterende stråle eller en almindelig spraylanse kan forstærke og koncentrere vandstrålen. Disse metoder er gode til at fjerne pollen, skjolder, fugleklatter og insektrester.
Tag nu en svamp eller vaskebørste, og skrub overfladerne grundigt med blød sæbe opløst i lunkent vand eller et særligt rengøringsmiddel. Skyl derefter det løsnede snavs af, polér overfladerne tørre med en klud, eller lad dem tørre i solen. Når det gælder træmøbler, opdager du måske steder med grå misfarvninger. Hvis det er tilfældet, kan du bruge et særligt middel til at modvirke grå pletter på de påvirkede områder og lade det virke et par timer. Skyl derefter med rent vand.
Sådan vasker du dine havemøbler med en højtryksrenser
Hvis du vil spare tid og kræfter, når du skal vaske havemøbler, kan du vaske og pleje dit havebord og dine stole og bænke med en højtryksrenser. Til meget genstridigt snavs er der mange forskellige typer tilbehør, du kan slutte til maskinen, f.eks. en vaskebørste. Modsat, hvad mange tror, så bruger den ikke særlig meget vand. Med en højtryksrenser kan du målrettet vaske områder, der er påvirket af særligt genstridige skjolder, når du er færdig med den hurtige overfladerengøring. Dermed kan du vaske havemøblerne uden at spilde vand.
Men vær forsigtig! Ikke alle materialer kan tåle rengøring med en højtryksrenser og rengøringsmidler. Træ er et naturligt materiale og reagerer ret følsomt på fugt eller rengøringsmidler, afhængigt af træsort og fremstilling. Havemøbler af hårdttræ, som f.eks. robinie, eg, teak eller bambus, kan nemt rengøres med en højtryksrenser. Men haveejere bør være forsigtige med havemøbler af fyr eller birk, da overfladen hurtigt kan beskadiges af overdrevet vandtryk eller brug.
Sådan vasker du dine havemøbler med en højtryksrenser og et egnet rengøringsmiddel:
Fjern først eventuel groft snavs fra havemøblerne. Det kan du gøre ved hjælp af indstillingerne ”BLØD” eller ”HÅRD” på maskinen for at øge eller sænke trykket. Her kan du også bruge almindeligt spray-tilbehør og haveslangen.
Put højtryksrenserens sugeslange ned i flasken, eller hæld rengøringsopløsningen i maskinens tank og indstil strålerøret på “MIX”. Det sikrer, at rengøringsmidlet blandes i vandstrålen ved brug.
Spray rengøringsmidlet på havemøblerne med lavt tryk, lad det virke i ca. 30 sekunder og skyl derefter det løsnede snavs grundigt af ved hjælp af højtryks-indstillingen. Det kan godt tage et stykke tid, især hvis snavset er genstridigt. Derefter bør havemøblerne tørre helt.
Prikken over i’et ved vask af havemøbler: Hvilket rengøringsmiddel skal du bruge?
Det er nemmere at vaske beskidte havemøbler og fjerne de grå pletter med særlige plejeprodukter og rengøringsmidler. Det produkt, du bruger, afhænger af det materiale, der skal behandles. Vælg enten universalrens eller et særligt koncentrat. En særlig træbeskyttelsesolie kan f.eks. påføres efter vask for at forsegle havemøbler af træ. Det sikrer, at overfladen er forseglet og beskytter også materialet mod fugt. Plejeprodukter, som f.eks. 3-in-1 Wood Cleaner Detergent, blandes direkte i højtryksrenserens vandstråle. Dermed kan du vaske, vedligeholde og beskytte havemøblerne mod UV-stråler.