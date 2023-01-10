Hvad skal du huske, når du vasker havemøblerne?

Før vi taler om, hvilket værktøj og hvilke plejeprodukter du har brug for, når du skal vaske havemøblerne, og hvordan forskellige materialer skal behandles, opsummerer vi lige det helt grundlæggende.

Rengøring og vask af havemøblerne handler ikke bare om at få dem til at se ud som nye igen. Det handler også om at forebygge genstridige aflejringer af snavs som mos eller lav, så det ikke angriber materialer og ødelægger møblernes holdbarhed. Det er derfor en god idé at læse op på pleje af havemøbler, så du er velinformeret og kan få det bedste ud af dine møbler.

Følgende produkter kan bruges til at vaske havemøbler: