Mobilvasker

At være udenfor er en sand fornøjelse, hvad end det er en vandretur, en cykeltur eller en gåtur med hunden. Men det kan til tider også være en virkelig snavset fornøjelse. Vi har udviklet en mobil højtryksrenser, som er din rengøringshjælp, når du er på farten. Mobilvaskeren er nemlig særligt velegnet til udendørs brug og sikrer at snavset ikke tager overhånd.

Rengøring på farten

Kärchers mobile højtryksrenser er perfekt til dig, som elsker at være på farten. Mobilvaskeren er batteridreven og udstyret med 5 bar, hvilket betyder, at den befinder sig i mellem- og lavtryksklassen. Det tillader dig at rengøre skånsomt men effektivt.

Avanceret opbevaringskoncept

Slangen og pistolen kan bekvemt pakkes af vejen under vandbeholderen. Det gør enheden kompakt og let at transportere.

Accessory box Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

Fleksibel med batteri

Det indbyggede lithium-ion-batteri gør det muligt at rengøre undervejs, helt uden adgang til strømforsyning.

Battery performance low pressure washer OC 3

Vandbeholder og vandstandsindikator

Vandbeholderen rummer 4 liter og rækker til 2 cykler eller flere mindre genstande.

Water tank and filling level indicator for the Kärcher mobile outdoor cleaner

Effektiv ved lavt tryk

Den flade stråle rengør følsomme genstande skånsomt og grundigt ved lavt tryk.

Woman cleaning her bike with the Kärcher OC 3

OC 3 Plus

OC 3 Plus Mobilvasker med et større vandbeholder. Takket være det integrerede batteri og en 7-liters vandtank kan du enkelt og ubesværet fjerne snavs lige der hvor du har brug for det, uanset om det er dine sko, cykel eller kæledyr, der er trænger til vask.

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OC 3 Mobilvasker er en lille og kompakt lavtryksrenser, som er nem at have med overalt. Den har et genopladeligt lithium-ion batteri og en aftagelig vandbeholder på 4 liter, hvilket betyder, at den altid er klar til brug – hvor som helst og når som helst. OC 3 er helt uafhængig af strøm- og vandforsyning.

Mobilvaskeren er blandt andet velegnet til at rengøre haveredskaber, vandrestøvler, barnevogne, trækvogne, løbehjul, telte og andet campingudstyr. Og har hunden besøgt en mudderpøl, er mobilvaskeren så skånsom, at du også kan vaske hundens pels for snavs efter en gåtur.

OC 3 Plus Mobilvasker er en større model, som er udstyret med en vandbeholder, der kan rumme 7 liter. OC 3 Plus er velegnet til rengøring af biler, cykler eller andre større ting.

Mobilvaskeren OC 3 Plus kan fås med en biladapter til cigartænderen, så du nemt kan oplade batteriet på farten, hvis maskinen skulle løbe tør for strøm.

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Tilbehørspakker

Mobilvaskeren kommer med 3 tilbehørspakker: Adventure Box, Bike Box og Pet Box. Pakkerne giver dig mulighed for at tilpasse mobilvaskeren til netop dine behov.

Tilbehøret opbevares nemt og sikkert i en smart boks, som er lige til at klikke på maskinen. Det betyder, at du altid har alt samlet og lige inden for rækkevidde.

Adventure Box

    Adventure Box

    Gåture i naturen er ofte til stor fornøjelse for både store og små. Men gåturene kan ofte også efterlade et værre griseri, som de færreste ønsker få ind i bilen eller med hjem.

    Her er Adventure Box den ideelle rengøringsløsning. Med lithium-ion batteri, den aftagelige 4-liters vandbeholder og passende tilbehør vasker den mudder, snavs og sand af både støvler, trækvogne og barnevogne.

    Gør den til din bedste ven på enhver udflugt.

    Bike Box

      Bike Box

      At rengøre sin cykel er ofte en rengøringsopgave, som kan føles som at bestige et bjerg. Kärchers mobilvasker udstyret med en Bike Box gør denne rengøringsopgave til en leg.

      Strålepistolen fjerner nemt og effektivt snavs fra følsomme komponenter, mens en universalbørste fjerner mere genstridigt snavs. Cyklens eger, stel og pedaler efterlades skinnende rene.

      Boksen leveres komplet med indbygget lithium-ion-batteri, aftagelig 4-liters vandbeholder, rengøringsmiddel og mikrofiberklud.

      Pet Box

        Pet Box

        Efter en god lang gåtur vil de fleste firbenede venner kræve et grundigt bad – helst inden de kommer ind i bilen eller indenfor i hjemmet.

        Mobilvaskeren udstyret med en Pet Box gør badet til en fornøjelse. Boksen har et dyrevenligt, lavtryks-brusehoved, som skånsomt fjerner mudder og andet snavs.

        Takket være det indbyggede lithium-ion batteri og den aftagelige vandbeholder, er den nem og klar til brug lige efter turen.