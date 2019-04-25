Mobilvasker
At være udenfor er en sand fornøjelse, hvad end det er en vandretur, en cykeltur eller en gåtur med hunden. Men det kan til tider også være en virkelig snavset fornøjelse. Vi har udviklet en mobil højtryksrenser, som er din rengøringshjælp, når du er på farten. Mobilvaskeren er nemlig særligt velegnet til udendørs brug og sikrer at snavset ikke tager overhånd.
Rengøring på farten
Kärchers mobile højtryksrenser er perfekt til dig, som elsker at være på farten. Mobilvaskeren er batteridreven og udstyret med 5 bar, hvilket betyder, at den befinder sig i mellem- og lavtryksklassen. Det tillader dig at rengøre skånsomt men effektivt.
Avanceret opbevaringskoncept
Slangen og pistolen kan bekvemt pakkes af vejen under vandbeholderen. Det gør enheden kompakt og let at transportere.
Fleksibel med batteri
Det indbyggede lithium-ion-batteri gør det muligt at rengøre undervejs, helt uden adgang til strømforsyning.
Vandbeholder og vandstandsindikator
Vandbeholderen rummer 4 liter og rækker til 2 cykler eller flere mindre genstande.
Effektiv ved lavt tryk
Den flade stråle rengør følsomme genstande skånsomt og grundigt ved lavt tryk.
Tilbehørspakker
Mobilvaskeren kommer med 3 tilbehørspakker: Adventure Box, Bike Box og Pet Box. Pakkerne giver dig mulighed for at tilpasse mobilvaskeren til netop dine behov.
Tilbehøret opbevares nemt og sikkert i en smart boks, som er lige til at klikke på maskinen. Det betyder, at du altid har alt samlet og lige inden for rækkevidde.
Adventure Box
Gåture i naturen er ofte til stor fornøjelse for både store og små. Men gåturene kan ofte også efterlade et værre griseri, som de færreste ønsker få ind i bilen eller med hjem.
Her er Adventure Box den ideelle rengøringsløsning. Med lithium-ion batteri, den aftagelige 4-liters vandbeholder og passende tilbehør vasker den mudder, snavs og sand af både støvler, trækvogne og barnevogne.
Gør den til din bedste ven på enhver udflugt.
Bike Box
At rengøre sin cykel er ofte en rengøringsopgave, som kan føles som at bestige et bjerg. Kärchers mobilvasker udstyret med en Bike Box gør denne rengøringsopgave til en leg.
Strålepistolen fjerner nemt og effektivt snavs fra følsomme komponenter, mens en universalbørste fjerner mere genstridigt snavs. Cyklens eger, stel og pedaler efterlades skinnende rene.
Boksen leveres komplet med indbygget lithium-ion-batteri, aftagelig 4-liters vandbeholder, rengøringsmiddel og mikrofiberklud.
Pet Box
Efter en god lang gåtur vil de fleste firbenede venner kræve et grundigt bad – helst inden de kommer ind i bilen eller indenfor i hjemmet.
Mobilvaskeren udstyret med en Pet Box gør badet til en fornøjelse. Boksen har et dyrevenligt, lavtryks-brusehoved, som skånsomt fjerner mudder og andet snavs.
Takket være det indbyggede lithium-ion batteri og den aftagelige vandbeholder, er den nem og klar til brug lige efter turen.