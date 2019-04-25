OC 3 Mobilvasker er en lille og kompakt lavtryksrenser, som er nem at have med overalt. Den har et genopladeligt lithium-ion batteri og en aftagelig vandbeholder på 4 liter, hvilket betyder, at den altid er klar til brug – hvor som helst og når som helst. OC 3 er helt uafhængig af strøm- og vandforsyning.

Mobilvaskeren er blandt andet velegnet til at rengøre haveredskaber, vandrestøvler, barnevogne, trækvogne, løbehjul, telte og andet campingudstyr. Og har hunden besøgt en mudderpøl, er mobilvaskeren så skånsom, at du også kan vaske hundens pels for snavs efter en gåtur.

OC 3 Plus Mobilvasker er en større model, som er udstyret med en vandbeholder, der kan rumme 7 liter. OC 3 Plus er velegnet til rengøring af biler, cykler eller andre større ting.

Mobilvaskeren OC 3 Plus kan fås med en biladapter til cigartænderen, så du nemt kan oplade batteriet på farten, hvis maskinen skulle løbe tør for strøm.