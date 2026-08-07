Bike Box – til mountainbike
God til rengøring af cyklen efter f.eks. en tur i skoven.
Bike Box – til mountainbike Indeholder blød universalbørste og specialrengøringsmiddel, der fjerner vanskeligt snavs. Desuden medfølger blød mikrofiberklud til aftørring af cyklen – så cyklen kan sættes direkte på plads, når du kommer hjem.
Funktioner og fordele
Tilbehørskasse.
- Kan sættes fast til bunden med en klemme sådan at alting er opbevaret sikkert.
Universalbørste
- Fjerner jævn stædig snavs.
Rengøringsmiddel til cykler.
- Til rengøring af cykler og cykeludstyr.
Højkvalitets fleece mikrofibreklud.
- Til at tørre rengjorte objekter før de bliver opbevaret.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Opbevaringskasse
- Universalbørste
- Mikrofiberklud
- Motorcykel-/cykelrengøring
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Anvendelsesområder
- Cykler
- Vandrestøvler
- Klapvogne