Bike Box – til mountainbike

God til rengøring af cyklen efter f.eks. en tur i skoven.

Bike Box – til mountainbike Indeholder blød universalbørste og specialrengøringsmiddel, der fjerner vanskeligt snavs. Desuden medfølger blød mikrofiberklud til aftørring af cyklen – så cyklen kan sættes direkte på plads, når du kommer hjem.

Funktioner og fordele
Tilbehørskasse.
  • Kan sættes fast til bunden med en klemme sådan at alting er opbevaret sikkert.
Universalbørste
  • Fjerner jævn stædig snavs.
Rengøringsmiddel til cykler.
  • Til rengøring af cykler og cykeludstyr.
Højkvalitets fleece mikrofibreklud.
  • Til at tørre rengjorte objekter før de bliver opbevaret.
Specifikationer

Teknisk data

Tekstil sammensat af fibre 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farve sort
Vægt (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Opbevaringskasse
  • Universalbørste
  • Mikrofiberklud
  • Motorcykel-/cykelrengøring
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Anvendelsesområder
  • Cykler
  • Vandrestøvler
  • Klapvogne