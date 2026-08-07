Pet Box
Pet Box – Ideel til at vaske hunden så du undgår at en få beskidt våd hund ind i bilen efter en dejlig skovtur.
Pet Box – til hunden. Sættet indeholder en kegleformet dyse med ekstra blid brusestråle og en pelsbørste, der fjerner snavs fra pelsen. Desuden medfølger håndklæde med god sugeevne til at tage det værste vand, så du ikke skal have en beskidt våd hund ind i bilen efter en dejlig skovtur.
Funktioner og fordele
Tilbehørskasse.
- Kan sættes fast til bunden med en klemme sådan at alting er opbevaret sikkert.
Kegle
- Producerer en dejlig blid bruserstrøm.
Kæledyrsbørste
- Fjerner stædigt snavs fra dyrepels.
Speciel mikrofibreklud.
- Til at tørre kæledyr efter rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Opbevaringskasse
- Kæledyrsbørste
- Kæledyrshåndklæde
- Kegleformet dyse
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Anvendelsesområder
- Kæledyr/hunde