Adventure Box – til vandreudstyr
God til rengøring af vandrestøvler og andet udstyr.
Adventure Box – til vandreudstyr Indeholder en blød universalbørste og en sugeslange, så man kan bruge vand fra åen og ikke begrænses af vandbeholderens størrelse. God til rengøring af vandrestøvler og andet udstyr.
Funktioner og fordele
Tilbehørskasse.
- Kan sættes fast til bunden med en klemme sådan at alting er opbevaret sikkert.
Universalbørste
- Fjerner stædig snavs.
Sugeslange
- Til at bruge alternative vandkilder såsom brønde og spande.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Opbevaringskasse
- Universalbørste
- Sugeslange til vand
Videoer
Anvendelsesområder
- Vandrestøvler
- Klapvogne
- Telt og andet campingudstyr
- Cykler