Dyser og spraylanser

Vand i sin smukkeste form - optimal vanding er kun mulig med den perfekt indstillede stråletype. Med sit alsidige udbud af dyser og strålerør sikrer Kärcher en passende løsning til alle behov. Stråletype og vandmængde kan indstilles præcist fra plante til plante, og vandingen tilpasses de enkelte planters behov, skåner dem og sørger for god trivsel. En dejlig sidegevinst er, at der stort set ikke spildes vand, fordi de kostbare dråber tildeles lige netop der, hvor der er brug for dem, og i præcis den rigtige mængde. Vi kan især anbefale Premium sprøjtepistolen af metal, som er af høj kvalitet, elegant af udseende, særdeles robust, ligger perfekt i hånden og giver endnu større glæde ved havearbejdet.