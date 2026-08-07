Børste til PCL 4
Det ideelle tilbehør til terrasserengøring: Rullebørste af 2 dele til PCL 4. Fjerner effektivt ukrudt og mos fra udendørs stenoverflader.
2 dels sæt bestående af rullebørster er det ideelle tilbehør til PCL 4. Specielt tilpasset til grundig og uniform rengøring af stenoverflader på udendørsområder. Overfladersnavs som f.eks. ukrudt og mos fjernes nemt. Fremragende resultater på din terrasse.
Funktioner og fordele
Renser glatte stenflader grundigt og jævnt
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Optimeret børsteprofil til rengøring af glatte stenoverflader
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.