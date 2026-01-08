Den elektriske PCL 4 terrassevasker fjerner grundigt genstridigt snavs fra træterrasser let og med exceptionelt jævne resultater. Tilslut blot terrassevaskeren til haveslangen, og start rengøringen. Kombinationen af to roterende og udskiftelige rullebørster og muligheden for at regulere vandgennemstrømningen sikrer, at snavs pålideligt kan løsnes og opsamles på samme tid. Det betyder, at terrasser og dæk kan rengøres grundigt på næsten ingen tid – og uden at bruge mere vand end nødvendigt til rengøringsopgaven. Bredden og placeringen af rullerne er designet til at sikre, at to brædder kan rengøres helt ud til kanten i ét trin, hvilket også sparer tid. Fordi rullebørsterne kan udskiftes, kan dette apparat ikke kun bruges til træ- og WPC-overflader, men også til grundig og skånsom rengøring af alle glatte og forseglede stenfliser.