Overfladerenser PCL 4 Terrassevasker
PCL 4 Terrassevasker til grundig rengøring på udendørs overflader, takket være roterende børster og integreret vanddistribution. PCL 4 skal blot tilsluttes vand og strøm.
Den elektriske PCL 4 terrassevasker fjerner grundigt genstridigt snavs fra træterrasser let og med exceptionelt jævne resultater. Tilslut blot terrassevaskeren til haveslangen, og start rengøringen. Kombinationen af to roterende og udskiftelige rullebørster og muligheden for at regulere vandgennemstrømningen sikrer, at snavs pålideligt kan løsnes og opsamles på samme tid. Det betyder, at terrasser og dæk kan rengøres grundigt på næsten ingen tid – og uden at bruge mere vand end nødvendigt til rengøringsopgaven. Bredden og placeringen af rullerne er designet til at sikre, at to brædder kan rengøres helt ud til kanten i ét trin, hvilket også sparer tid. Fordi rullebørsterne kan udskiftes, kan dette apparat ikke kun bruges til træ- og WPC-overflader, men også til grundig og skånsom rengøring af alle glatte og forseglede stenfliser.
Funktioner og fordele
To højkvalitets roterende rullebørster (inkluderet i leveringsomfanget for træoverflader)Grundig og jævn rengøring af træflader i udvendige områder.
To dyser over rullebørsterneLøsner og fjerner snavs i et enkelt trin. Fjerner stædig snavs.
Vandmængden kan reguleres via en ventilVand-effektiv rengøring.
Central fastgørelse af rullebørsterne
- Rengøring op til kanten af overfladen - selv i hjørner og kanter.
Udskiftelige rullebørster
- Rullebørster til træoverflader, der er egnet til rengøring af trædækplader og WPC-overflader. Stenoverfladerullebørsterne (fås som ekstraudstyr) er velegnede til glatte og forseglede stenfliser.
Kraftig motor til at drive rullebørsterne
- Let arbejde med minimal indsats
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|10
|Trykinterval
|Lavt tryk
|Vandforbrug ved 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nominelt effektoptag (kW)
|0,6
|Rotationshastighed (rpm)
|600 - 800
|Arbejdsbredde på rullebørste (mm)
|300
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Scope of supply
- Rullebørster til træoverflader.: 2 Stk.
Udstyr
- To vanddyser
- Ventil til styring af vandvolumen
- Lagerplads
- Ergonomisk håndtag og greb
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Grøn lav
- Mos