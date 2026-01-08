T 7 Plus T-Racer overfladerenser

Power dyse for ultimativ rengøringskraft, selv i hjørner og langs kanter. T 7 Plus T-Racer overfladerenser med skyllefunktion - til effektiv og sprøjtefri rengøring af store områder.

T 7 Plus T-Racer overfladerenser er et effektivt værktøj til rengøring af udendørs områder uden tilbagesprøjt. Den roterende arm med twin-jet fjerner snavs fra store overflader og sparer ca. 50 procent af din tid sammenlignet med rengøring med en spraylanse. Tilføjelsen af ​​power mundstykket garanterer også effektiv rengøring i hjørner og på kanter, og takket være den integrerede skylledyse vaskes det løsnede snavs simpelthen væk fra den rensede overflade – hvilket sparer tid og kræfter efter brug. Både hårde overflader som sten og beton, og mere sarte overflader som træ, kan begge rengøres ved at justere afstanden mellem dysen og den overflade, der skal rengøres. Takket være luftpude effekten er T-Racer særdeles nem at manøvrere, og de forskellige funktioner vælges ved simpel brug af fodkontakten. Selv lodrette flader, som garageporte, kan rengøres lynhurtigt takket være det praktiske håndtag. Velegnet til højtryksrensere K 4 til K 7.

Funktioner og fordele
T 7 Plus T-Racer overfladerenser: To roterende fladstråle dyser
To roterende fladstråle dyser
God områdeydeevne - ideel til større områder.
T 7 Plus T-Racer overfladerenser: Stænkbeskyttelse
Stænkbeskyttelse
Stænkfri rengøring.
T 7 Plus T-Racer overfladerenser: Yderligere intergreret effektdyse
Yderligere intergreret effektdyse
Ideel til stænkfri rengøring af hjørner og kanter. Nem at skifte mellem 2 funktioner med foden.
Integreret skyldedyse
  • Det løsnede skidt kan skyldes væk med det samme.
Justerbar i højden
  • Justering af dyseafstanden betyder at forskellige overflade kan rengøres.
  • Rengøring af sarte og hårde overflader som træ eller sten.
Greb
  • Rengør let lodrette flader.
Luftpude effekt
  • Overfladerenseren svæver let over gulvet og gør rengøringen nem.
Glideskinne.
  • Overfladerenseren svæver let over overfladen under skyldning.
Pedal knapper
  • Skift mellem funktion er nemt og ergonomisk.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 1,9
Vægt inkl. emballage (kg) 2,9
Mål (L x B x H) (mm) 769 x 288 x 996
Videoer
Anvendelsesområder
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Terrasse
  • Garageporte
  • Små husfacader.
  • (Have) indgange, indkørsler.
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Stier.
Tilbehør
T 7 Plus T-Racer overfladerenser reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.