T 7 Plus T-Racer overfladerenser
Power dyse for ultimativ rengøringskraft, selv i hjørner og langs kanter. T 7 Plus T-Racer overfladerenser med skyllefunktion - til effektiv og sprøjtefri rengøring af store områder.
T 7 Plus T-Racer overfladerenser er et effektivt værktøj til rengøring af udendørs områder uden tilbagesprøjt. Den roterende arm med twin-jet fjerner snavs fra store overflader og sparer ca. 50 procent af din tid sammenlignet med rengøring med en spraylanse. Tilføjelsen af power mundstykket garanterer også effektiv rengøring i hjørner og på kanter, og takket være den integrerede skylledyse vaskes det løsnede snavs simpelthen væk fra den rensede overflade – hvilket sparer tid og kræfter efter brug. Både hårde overflader som sten og beton, og mere sarte overflader som træ, kan begge rengøres ved at justere afstanden mellem dysen og den overflade, der skal rengøres. Takket være luftpude effekten er T-Racer særdeles nem at manøvrere, og de forskellige funktioner vælges ved simpel brug af fodkontakten. Selv lodrette flader, som garageporte, kan rengøres lynhurtigt takket være det praktiske håndtag. Velegnet til højtryksrensere K 4 til K 7.
Funktioner og fordele
To roterende fladstråle dyserGod områdeydeevne - ideel til større områder.
StænkbeskyttelseStænkfri rengøring.
Yderligere intergreret effektdyseIdeel til stænkfri rengøring af hjørner og kanter. Nem at skifte mellem 2 funktioner med foden.
Integreret skyldedyse
- Det løsnede skidt kan skyldes væk med det samme.
Justerbar i højden
- Justering af dyseafstanden betyder at forskellige overflade kan rengøres.
- Rengøring af sarte og hårde overflader som træ eller sten.
Greb
- Rengør let lodrette flader.
Luftpude effekt
- Overfladerenseren svæver let over gulvet og gør rengøringen nem.
Glideskinne.
- Overfladerenseren svæver let over overfladen under skyldning.
Pedal knapper
- Skift mellem funktion er nemt og ergonomisk.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|769 x 288 x 996
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Terrasse
- Garageporte
- Små husfacader.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier.
Tilbehør
T 7 Plus T-Racer overfladerenser reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.