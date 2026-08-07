Terrassegulve bør rengøres regelmæssigt og tilstrækkeligt for at holde dem fri for vejrrelateret snavs. Med rullebørsterne designet specielt til træoverflader og WPC-gulvbelægninger kan snavs på udendørs områder fjernes jævnt og grundigt. De to rullebørster, der er indeholdt i sættet, er nemme at skifte og kan erstatte de børster, der er inkluderet til PCL 4 terrasserens.