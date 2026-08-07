Rullebørster til træoverflader

Snavs på udvendørs områder fjernes helt og jævnt med børstehovederne på det todelte rullesæt til PCL 4. Træoverflader og WPC-gulvbelægninger vil se ud som nye igen.

Terrassegulve bør rengøres regelmæssigt og tilstrækkeligt for at holde dem fri for vejrrelateret snavs. Med rullebørsterne designet specielt til træoverflader og WPC-gulvbelægninger kan snavs på udendørs områder fjernes jævnt og grundigt. De to rullebørster, der er indeholdt i sættet, er nemme at skifte og kan erstatte de børster, der er inkluderet til PCL 4 terrasserens.

Funktioner og fordele
Grundig og ensartet rengøring af træoverflader og WPC gulvbelægninger i udendørsarealer med god områdepræstation.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Optimeret børsteprofil til rengøring af træoverflader og WPC gulvbelægninger.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Terrasse
  • Balkon.
  • Træoverflader
  • Grøn lav
  • Mos