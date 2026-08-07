Rullebørster til træoverflader
Snavs på udvendørs områder fjernes helt og jævnt med børstehovederne på det todelte rullesæt til PCL 4. Træoverflader og WPC-gulvbelægninger vil se ud som nye igen.
Terrassegulve bør rengøres regelmæssigt og tilstrækkeligt for at holde dem fri for vejrrelateret snavs. Med rullebørsterne designet specielt til træoverflader og WPC-gulvbelægninger kan snavs på udendørs områder fjernes jævnt og grundigt. De to rullebørster, der er indeholdt i sættet, er nemme at skifte og kan erstatte de børster, der er inkluderet til PCL 4 terrasserens.
Funktioner og fordele
Grundig og ensartet rengøring af træoverflader og WPC gulvbelægninger i udendørsarealer med god områdepræstation.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Optimeret børsteprofil til rengøring af træoverflader og WPC gulvbelægninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Grøn lav
- Mos