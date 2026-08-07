PS 20 Overfladerens
Power scrubberen PS 20 Overfladerens er et godt tilbehør til KHB- og OC 6-18 modellerne, når man skal rengøre mindre områder og trappetrin.
PS 20 Overfladerens til KHB- og OC 6-18 modellerne har to integrerede mundstykker og en splash guard med børster der kan roteres 90 grader. Dette gør det nemmere at rengøre steder, der ellers er svære at nå.
Funktioner og fordele
To integrerede dyser
Kompakt design.
To forlængerrør
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|729 x 198 x 768
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Trapper
- Stier.
- Have/terrasse/balkon møbler
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