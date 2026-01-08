Mobilvasker KHB 6 Batterisæt
Sættet til effektiv sporadisk rengøring af havemøbler og meget mere: KHB 6 Batterisæt, håndholdt batteridrevet mellemtryksrenser inkl. 18 V udskifteligt batteri og batterioplader.
Ingen adgang til en stikkontakt? Intet problem! Med KHB 6 Batteri, den håndholdte batteridrevne mellemtryksrenser fra Kärchers 18 V batteriplatform, kan du rengøre stort set alt omkring huset uden behov for adgang til en stikkontakt. Sæt bare vandslangen på, så er den straks klar til brug. Med den blide fladstråledyse kan hårdnakket snavs hurtigt fjernes fra havemøbler, legeredskaber og meget andet. Er dine blomsterkrukker plettede af pollen og jord? Så er det lige en opgave for den effektive roterende dyse, der helt ubesværet fjerner hårdnakket snavs. Begge dyser er indeholdt i leveringsomfanget sammen med det udskiftelige, holdbare og effektive lithium-ion-batteri (18 V/2.4 Ah) og oplader. Batteriet passer til alle Kärcher 18 V platform produkter. Takket være det innovative "Real Time Technology" viser LCD-displayet på batteriet den resterende tid under drift, opladning og opbevaring. Det store sortiment af tilbehør gør KHB 6 Batteri endnu mere alsidigt. En skumdyse, en vaskebørste og en sugeslange, så du kan bruge vand fra alternative kilder, er blandt tilvalgsmulighederne.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Effektive lithium-ion celler med lang levetid Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.Maksimum 24 bar sikrer effektiv, mobil og nem vedligeholdelsesrengøring. Quick Connect dyser, der er nemme at skifte. Fladstråledysen sikrer skånsom rengøring, mens den roterende dyse er beregnet til mere hårdnakket snavs. Begge dyser er inkluderet.
Letvægtsredskab i innovativt design.Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under rengøringen. Håndholdt, batteridrevet mellemtryksrenser til vedligeholdelsesrengøring. Med sugeslange, der kan bestilles separat, kan du bruge vand fra eksterne kilder.
Tilbehør med mange forskellige anvendelsesmuligheder.
- Til trapper og mindre områder: PS 20 Håndholdt.
- MJ 24 håndholdt kombinerer fem dyser og en sprøjte lanse til rengøring og vanding.
- Til steder, der er svære at nå: 360° samling på VJ 24 Håndholdt.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Tryk (bar)
|max. 24
|Trykinterval
|Mellemtryk
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 200
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (min)
|12 (2,5 Ah)
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Haveslangeadapter A 3/4"
- DB 24 Dirt Blaster
Udstyr
- Vandsugning
- Sprøjtelanse: Lang.
- Fladstråledyse
- Integreret vandfilter
- Filter
Anvendelsesområder
- Blomsterkasser.
- Trækvogne og løbehjul
- Skraldespande
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Cykler.
- Hegn.
- Have legetøj
