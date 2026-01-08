Kompakt og mobil rengøring uafhængigt af strøm- eller vandtilslutning - den batteridrevne OC 6-18 Premium mellemtryksrenser OC 6-18 Premium er ideel til hurtig mellemrengøring på farten eller i huset. Med den skånsomme fladstråledyse kan genstridigt snavs hurtigt fjernes fra cykler, camping- eller havemøbler, legetøj og meget mere. Vandvognen på 12 liter med teleskophåndtag, der kan trækkes ud, fungerer også som en mobil base for den batteridrevne mellemtryksrenser. Hvis der er en vandtilslutning til rådighed, kan apparatet også bruges uden tank. Med en sugeslange, der fås separat, kan man også bruge vand fra brønde, spande eller naturlige vandområder. Trykpistolgrebet og spraylansen kan fastgøres til tanken under transport. Det omfattende udvalg af tilbehør gør OC 6-18 Premium endnu mere alsidig: en skumstråle eller en vaskebørste kan f.eks. fås separat. Det udskiftelige batteri (ikke inkluderet i leveringsomfanget) kan bruges i alle batteridrevne enheder i 18 V Kärcher Battery Power platformen. Ved at bruge Real Time Technology vises batteriets LCD display den resterende kapacitet. Med Home & Garden appen fås flere praktiske tips omkring enheden og hvordan man bruger den.