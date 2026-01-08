Mobilvasker OC 6-18 Premium
Den kompakte batteridrevne mellemtryksrenser til mellem rengøring uden behov for strømtilslutning eller vandtilslutning. Det udskiftelige 18 volt batteri, batterilader og sugerør fås separat, med Home & Garden appen.
Kompakt og mobil rengøring uafhængigt af strøm- eller vandtilslutning - den batteridrevne OC 6-18 Premium mellemtryksrenser OC 6-18 Premium er ideel til hurtig mellemrengøring på farten eller i huset. Med den skånsomme fladstråledyse kan genstridigt snavs hurtigt fjernes fra cykler, camping- eller havemøbler, legetøj og meget mere. Vandvognen på 12 liter med teleskophåndtag, der kan trækkes ud, fungerer også som en mobil base for den batteridrevne mellemtryksrenser. Hvis der er en vandtilslutning til rådighed, kan apparatet også bruges uden tank. Med en sugeslange, der fås separat, kan man også bruge vand fra brønde, spande eller naturlige vandområder. Trykpistolgrebet og spraylansen kan fastgøres til tanken under transport. Det omfattende udvalg af tilbehør gør OC 6-18 Premium endnu mere alsidig: en skumstråle eller en vaskebørste kan f.eks. fås separat. Det udskiftelige batteri (ikke inkluderet i leveringsomfanget) kan bruges i alle batteridrevne enheder i 18 V Kärcher Battery Power platformen. Ved at bruge Real Time Technology vises batteriets LCD display den resterende kapacitet. Med Home & Garden appen fås flere praktiske tips omkring enheden og hvordan man bruger den.
Funktioner og fordele
Selvforsynende og mobil rengøring
- Den 12 liters vandvogn gør det muligt at rengøre selvstændigt på farten. Den kan indeholde nok vand til at rengøre 3 til 5 kraftigt snavsede cykler eller flere objekter såsom have/camping stole.
- Tanken kan fyldes ved enhver hane og er lækagesikker takket være skruelåget.
- Uafhængig af strømforsyningen takket være batteriteknologi (batteri sælges separat).
Optimal mobilitet takket være hjulene og den ergonomiske håndtagshøjde.
- Aluiminiumteleskophåndtaget kan forlænges når det skal transporteres og tilbagetrækkes for opbevaring.
- Store hjul til sikker og komfortabel transport i ujævnt terræn eller på havestier.
Praktisk tilbehørsholder på maskinen
- Slangen, aftrækkerpistolen og sprøjtelansen kan nemt og sikkert opbevares på enheden for at spare plads.
- Tilbehørsrummet bagved vandvognen giver plads til ekstra tilbehør.
- Alt tilbehør er altid lige ved hånden, selv når du er på farten.
Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.
- Op til 24 bar vandtryk til effektiv og grundig rengøring.
- Rengør selv følsomme overflader sikkert og pålideligt.
Udskifteligt 18 V Kärcher Battery Power-batteri (ikke inkluderet som standard)
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Tryk (bar)
|max. 24
|Trykinterval
|Mellemtryk
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 200
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Farve
|Grå
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Fladstråledyse
- Integreret vandfilter
- Haveslangeadapter A 3/4"
- Hjul
- Teleskophåndtag.
Udstyr
- Vandsugning
- Vandtankvolumen: 12 l
- Slange type: Fleksibel slange til mellemtryk
- Trykudløserpistol: Mellemtryksudløserpistol
- Sprøjtelanse: kort og lang
Videoer
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Telt og andet campingudstyr
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Blomsterkasser.
- Fælger
- Skraldespande
- Persienner/rulleskodder.
- Have legetøj