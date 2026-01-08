Kompakt og mobil rengøring uafhængigt af strømforsyningen - den batteridrevne OC 6-18 Battery Set mellemtryksrenser er ideel til hurtig og effektiv mellemrengøring på farten eller i huset. Du skal blot tilslutte slangen, så er den klar til brug. En sugeslange, der fås separat, gør det muligt at bruge vand fra brønde, cisterner, spande eller naturlige vandområder. Med den skånsomme fladstråledyse kan genstridigt snavs hurtigt fjernes fra cykler, camping- eller havemøbler, legetøj og meget mere. Et bredt udvalg af tilbehør udvider anvendelsesmulighederne for OC 6-18 Battery Set: For eksempel fås en 5-i-1 MultiJet til endnu mere fleksibel rengøring, en skumstråle eller en vaskebørste separat. Det udskiftelige batteri er inkluderet i leveringsomfanget og kan bruges i alle batteridrevne enheder i 18 V Kärcher Battery Power platformen. Takket være den innovative Real Time Technology viser batteriets LCD-display den resterende kapacitet under arbejde eller opladning og opbevaring. Med Home & Garden appen fås praktiske tips omkring enheden og hvordan man bruger den.