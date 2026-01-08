Mobilvasker OC 6-18
Den kompakte batteridrevne mellemtryksrenser til en mellemrengøring uden behov for strømtilslutning. Det udskiftelige 18 volt batteri, batterilader og sugeslange sælges separat med Home & Garden appen.
Kompakt og mobil rengøring uafhængigt af strømforsyningen - den batteridrevne OC 6-18 mellemtryksrenser er ideel til hurtig og effektiv mellemrengøring på farten eller i huset. Du skal blot tilslutte slangen, så er den klar til brug. En sugeslange, der fås separat, gør det muligt at bruge vand fra brønde, cisterner, spande eller naturlige vandområder. Med den skånsomme fladstråledyse kan genstridigt snavs hurtigt fjernes fra cykler, camping- eller havemøbler, legetøj og meget mere. Et bredt udvalg af tilbehør udvider anvendelsesmulighederne for OC 6-18: For eksempel fås en 5-i-1 MultiJet til endnu mere fleksibel rengøring, en skumstråle eller en vaskebørste separat. Det udskiftelige batteri (ikke inkluderet i leveringsomfanget) kan bruges i alle batteridrevne enheder i 18 V Kärcher Battery Power platformen. Takket være den innovative Real Time Technology viser batteriets LCD-display den resterende kapacitet under arbejde eller opladning og opbevaring. Med Home & Garden appen fås praktiske tips omkring enheden og hvordan man bruger den.
Funktioner og fordele
Mobil rengøring
- Uafhængig af strømkilden takket være batteriteknologi.
- Takket være sugerøret eller 12 liters vandtanksvognen (begge sælges separat), er rengøring muligt selv uden vandforbindelse.
Praktisk tilbehørsholder på maskinen
- Slangen, aftrækkerpistolen og sprøjtelansen kan nemt og sikkert opbevares på enheden for at spare plads.
- Tilbehøret er altid lige ved hånden, selv når du er på farten.
- Den genopfyldige 12 liters vandvogn er tilgængelig som et valgfrit tilbehør.
Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.
- 24 bar tryk (maks.) for effektiv mellemrengøring.
- Rengør selv følsomme overflader skånsomt, sikkert og pålideligt.
Fleksibel slange.
- Enkel slangehåndtering.
Udskifteligt 18 V Kärcher Battery Power-batteri (ikke inkluderet som standard)
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Tryk (bar)
|max. 24
|Trykinterval
|Mellemtryk
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 200
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 241 x 204
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Fladstråledyse
- Integreret vandfilter
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Vandsugning
- Slange type: Fleksibel slange til mellemtryk
- Trykudløserpistol: Mellemtryksudløserpistol
- Sprøjtelanse: kort og lang
Videoer
Anvendelsesområder
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Have legetøj
- Til rengøring af små biler.
- Skraldespande
- Blomsterkasser.
- Cykler.
- Fælger
- Persienner/rulleskodder.
- Telt og andet campingudstyr