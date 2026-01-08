Mobilvasker KHB 4-18 Plus Batteri Sæt

Ukompliceret rengøring med den håndholdte trykvasker – fuldt mobil takket være sammenklappelig tank og sugeslange og inklusiv 18 V udskifteligt batteri og batterioplader

Rengøring på den nemme måde – den praktiske og kompakte trykvasker kan bruges direkte her og der til rengøring uden lang forberedelse. Med den blide flade jetdyse kan snavs fjernes fra havemøbler, legetøj, skraldespande og mange andre genstande og overflader på ingen tid. Fuldt mobil, herunder sammenklappelig tank og sugeslange. Det brede udvalg af ekstraudstyr såsom skumstråle, vaskebørste og 5-i-1-dyse giver mulighed for yderligere applikationer. Et 18-volt udskifteligt batteri og en batterioplader er også inkluderet.

Funktioner og fordele
Mobilvasker KHB 4-18 Plus Batteri Sæt: 18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Effektive lithium-ion celler med lang levetid Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Mobilvasker KHB 4-18 Plus Batteri Sæt: Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.
21 bar tryk for effektiv, mobil og nem mellemliggende rengøring. Quick Connect dyser, der er nemme at skifte. Flad jetdyse til skånsom rengøring er inkluderet.
Mobilvasker KHB 4-18 Plus Batteri Sæt: Kompakt og let enhedsdesign
Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under rengøringen. Håndholdt, batteridrevet mellemtryksrenser til vedligeholdelsesrengøring. Ingen behov for vandtilslutning takket være sugeslangen, der følger med.
Tilbehør med mange forskellige anvendelsesmuligheder.
  • Til trapper og mindre områder: PS 20 Håndholdt.
  • MJ 24 håndholdt kombinerer fem dyser og en sprøjte lanse til rengøring og vanding.
  • Til steder, der er svære at nå: 360° samling på VJ 24 Håndholdt.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Tryk (bar) 21
Trykinterval Mellemtryk
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Pumpehastighed (l/h) max. 170
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Batteritid pr. opladning (min) 14 (2,5 Ah)
Opladningstid med standardoplader (min) 300
Output power, udgangseffekt (A) 0,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 1,3
Vægt inkl. emballage (kg) 3,7
Mål (L x B x H) (mm) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
  • Haveslangeadapter A 3/4"
  • Foldbar vandtank

Udstyr

  • Vandsugning
  • Sprøjtelanse: Lang.
  • Fladstråledyse
  • Integreret vandfilter
  • Filter
  • SH 5 sugeslange
Mobilvasker KHB 4-18 Plus Batteri Sæt
Anvendelsesområder
  • Blomsterkasser.
  • Trækvogne og løbehjul
  • Skraldespande
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Cykler.
  • Hegn.
  • Have legetøj
