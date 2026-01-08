Rengøring på den nemme måde – den praktiske og kompakte trykvasker kan bruges direkte her og der til rengøring uden lang forberedelse. Med den blide flade jetdyse kan snavs fjernes fra havemøbler, legetøj, skraldespande og mange andre genstande og overflader på ingen tid. Fuldt mobil, herunder sammenklappelig tank og sugeslange. Det brede udvalg af ekstraudstyr såsom skumstråle, vaskebørste og 5-i-1-dyse giver mulighed for yderligere applikationer. Et 18-volt udskifteligt batteri og en batterioplader er også inkluderet.