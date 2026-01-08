Mobilvasker OC 6-18 Premium Batteri Sæt
Batteridrevet mellemtryksrenser med Home & Garden appen, 18 V udskifteligt batteri og batterioplader, bærbar til mellemrengøring uden behov for strøm- eller vandtilslutning. Sugeslangen fås separat.
Kompakt og mobil rengøring uafhængig af strøm- eller vandtilslutning - den batteridrevet OC 6-18 Premium Battery Set mellemtryksrenser er ideel til hurtig mellemrengøring på farten eller i hjemmet. Med den skånsomme fladstråledyse kan genstridigt snavs hurtigt fjernes fra cykler, camping- eller havemøbler, legetøj og meget mere. Vandvognen på 12 liter med teleskophåndtag, der kan trækkes ud, fungerer også som en mobil base for den batteridrevne mellemtryksrenser. Hvis der er en vandtilslutning til rådighed, kan den også bruges uden tank. Med en sugeslange, der fås separat, kan man også bruge vand fra brønde, spande eller naturlige vandområder. Trykpistolgrebet og spraylansen kan fastgøres til tanken, når den skal transporteres. Det omfattende udvalg af tilbehør gør OC 6-18 Premium Battery Set endnu mere alsidig: En skumstråle eller en vaskebørste kan f.eks. fås separat. Det udskiftelige batteri, som er inkluderet i leveringsomfanget, kan bruges i alle batteridrevne enheder i 18 V Kärcher Batteri Power-platformen. Ved at bruge Real Time Technology vises batteriets LCD display den resterende kapacitet. Med Home & Garden appen fås flere praktiske tips omkring enheden og hvordan man bruger den.
Funktioner og fordele
Selvforsynende og mobil rengøring
- Vandvognen på 12 liter giver mulighed for uafhængig rengøring på farten. Vandet er tilstrækkeligt til 3 til 5 meget snavsede cykler eller flere genstande som f.eks. have-/campingstole.
- Tanken kan fyldes ved enhver hane og er lækagesikker takket være skruelåget.
- Uafhængig af strømforsyningen takket være batteriteknologi (batteri sælges separat).
Optimal mobilitet takket være hjulene og den ergonomiske håndtagshøjde.
- Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
- Store hjul til sikker og komfortabel transport i ujævnt terræn eller på havestier.
Praktisk tilbehørsholder på maskinen
- Slangen, aftrækkerpistolen og sprøjtelansen kan nemt og sikkert opbevares på enheden for at spare plads.
- Tilbehørsrummet på bagsiden af vandvognen giver plads til ekstra tilbehør.
- Alt tilbehør er altid lige ved hånden, selv når du er på farten.
Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.
- Op til 24 bar vandtryk til effektiv og grundig rengøring.
- Rengør selv følsomme overflader sikkert og pålideligt.
Udskifteligt 18 V Kärcher Battery Power-batteri (ikke inkluderet som standard)
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Tryk (bar)
|max. 24
|Trykinterval
|Mellemtryk
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 200
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Grå
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Fladstråledyse
- Integreret vandfilter
- Haveslangeadapter A 3/4"
- Hjul
- Teleskophåndtag.
Udstyr
- Vandsugning
- Vandtankvolumen: 12 l
- Slange type: Fleksibel slange til mellemtryk
- Trykudløserpistol: Mellemtryksudløserpistol
- Sprøjtelanse: kort og lang
Videoer
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Telt og andet campingudstyr
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Blomsterkasser.
- Fælger
- Skraldespande
- Persienner/rulleskodder.
- Have legetøj