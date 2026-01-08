Mobilvasker KHB 4-18 Batteri Sæt
Mobil og ukompliceret rengøring – takket være det praktiske og kompakte design af den håndholdte trykvasker fjernes genstridigt snavs på ingen tid.
Kärcher renser hurtigt og uden komplikationer – den praktiske og kompakte trykvasker kan bruges direkte til rengøring uden lang forberedelse. Med den blide flade jetdyse kan snavs fjernes fra havemøbler, legetøj, skraldespande og mange andre genstande og overflader på ingen tid. Det brede udvalg af ekstraudstyr såsom skumstråle, vaskebørste, sugeslange og 5-i-1 dyse giver mulighed for yderligere applikationer. Derudover er et andet 18-volt udskifteligt batteri og en batterioplader inkluderet.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Effektive lithium-ion celler med lang levetid Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.21 bar tryk for effektiv, mobil og nem mellemliggende rengøring. Quick Connect dyser, der er nemme at skifte. Flad jetdyse til skånsom rengøring er inkluderet.
Kompakt og let enhedsdesignMaksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under rengøringen. Håndholdt, batteridrevet mellemtryksrenser til vedligeholdelsesrengøring. Med sugeslange, der kan bestilles separat, kan du bruge vand fra eksterne kilder.
Tilbehør med mange forskellige anvendelsesmuligheder.
- Til trapper og mindre områder: PS 20 Håndholdt.
- MJ 24 håndholdt kombinerer fem dyser og en sprøjte lanse til rengøring og vanding.
- Til steder, der er svære at nå: 360° samling på VJ 24 Håndholdt.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Tryk (bar)
|21
|Trykinterval
|Mellemtryk
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 170
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (min)
|14 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|292 x 89 x 228
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Vandsugning
- Sprøjtelanse: Lang.
- Fladstråledyse
- Integreret vandfilter
- Filter
Videoer
Anvendelsesområder
- Blomsterkasser.
- Trækvogne og løbehjul
- Skraldespande
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Cykler.
- Hegn.
- Have legetøj