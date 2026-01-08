Kärcher renser hurtigt og uden komplikationer – den praktiske og kompakte trykvasker kan bruges direkte til rengøring uden lang forberedelse. Med den blide flade jetdyse kan snavs fjernes fra havemøbler, legetøj, skraldespande og mange andre genstande og overflader på ingen tid. Det brede udvalg af ekstraudstyr såsom skumstråle, vaskebørste, sugeslange og 5-i-1 dyse giver mulighed for yderligere applikationer. Derudover er et andet 18-volt udskifteligt batteri og en batterioplader inkluderet.