Mobilvasker KHB 4-18 Batteri Sæt

Mobil og ukompliceret rengøring – takket være det praktiske og kompakte design af den håndholdte trykvasker fjernes genstridigt snavs på ingen tid.

Kärcher renser hurtigt og uden komplikationer – den praktiske og kompakte trykvasker kan bruges direkte til rengøring uden lang forberedelse. Med den blide flade jetdyse kan snavs fjernes fra havemøbler, legetøj, skraldespande og mange andre genstande og overflader på ingen tid. Det brede udvalg af ekstraudstyr såsom skumstråle, vaskebørste, sugeslange og 5-i-1 dyse giver mulighed for yderligere applikationer. Derudover er et andet 18-volt udskifteligt batteri og en batterioplader inkluderet.

Funktioner og fordele
Mobilvasker KHB 4-18 Batteri Sæt: 18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Effektive lithium-ion celler med lang levetid Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Mobilvasker KHB 4-18 Batteri Sæt: Mere effektivt og optimalt justeret mellemtryk.
21 bar tryk for effektiv, mobil og nem mellemliggende rengøring. Quick Connect dyser, der er nemme at skifte. Flad jetdyse til skånsom rengøring er inkluderet.
Mobilvasker KHB 4-18 Batteri Sæt: Kompakt og let enhedsdesign
Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under rengøringen. Håndholdt, batteridrevet mellemtryksrenser til vedligeholdelsesrengøring. Med sugeslange, der kan bestilles separat, kan du bruge vand fra eksterne kilder.
Tilbehør med mange forskellige anvendelsesmuligheder.
  • Til trapper og mindre områder: PS 20 Håndholdt.
  • MJ 24 håndholdt kombinerer fem dyser og en sprøjte lanse til rengøring og vanding.
  • Til steder, der er svære at nå: 360° samling på VJ 24 Håndholdt.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Tryk (bar) 21
Trykinterval Mellemtryk
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Pumpehastighed (l/h) max. 170
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Batteritid pr. opladning (min) 14 (2,5 Ah)
Opladningstid med standardoplader (min) 300
Output power, udgangseffekt (A) 0,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 1,3
Vægt inkl. emballage (kg) 2,8
Mål (L x B x H) (mm) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Vandsugning
  • Sprøjtelanse: Lang.
  • Fladstråledyse
  • Integreret vandfilter
  • Filter
Anvendelsesområder
  • Blomsterkasser.
  • Trækvogne og løbehjul
  • Skraldespande
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Cykler.
  • Hegn.
  • Have legetøj
