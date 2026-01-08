Rengøring med den håndholdte trykvasker er ukompliceret og effektiv. Den praktiske og kompakte enhed kan bruges direkte her og der til rengøring uden lang forberedelse. Med den blide flade jetdyse kan snavs fjernes fra havemøbler, legetøj, skraldespande og mange andre genstande og overflader på ingen tid. Det brede udvalg af ekstraudstyr såsom skumstråle, vaskebørste, sugeslange og 5-i-1 dyse giver mulighed for yderligere applikationer. Batteriet og en batterioplader er ikke inkluderet.