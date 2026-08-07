Rullebørster til stenoverflader til terrassevasker PCL 3-18
Sæt med 2 rullebørster til hurtig rengøring af glatte stenfliser udendørs med PCL 3-18 terrasserenser.
Din ideelle partner til terrasserengøring: Det 2-delte rullebørstesæt fås som tilbehør til PCL 3-18 terrassevasker og er velegnet til dybdegående og skånsom rengøring af glatte stenfliser og plader med forseglet overfladestruktur. Snavs som grøn vækst eller mos fjernes ubesværet. Rullebørsterne kan nemt udskiftes uden brug af værktøj.
Funktioner og fordele
Konsekvent og grundig rengøring af glatte stenfliser i udendørsområdet.
God ydeevne i området og optimeret børsteprofil til rengøring af glatte stenfliser.
Bristle materiale specielt tilpasset til rengøringsopgaven
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.