Din ideelle partner til terrasserengøring: Det 2-delte rullebørstesæt fås som tilbehør til PCL 3-18 terrassevasker og er velegnet til dybdegående og skånsom rengøring af glatte stenfliser og plader med forseglet overfladestruktur. Snavs som grøn vækst eller mos fjernes ubesværet. Rullebørsterne kan nemt udskiftes uden brug af værktøj.