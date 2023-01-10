Skal du selv rense tagrenderne?

Uanset om du renser tagrenderne på en bungalow eller et højt hus, kan du gøre det selv med et sæt til rensning af tagrender og rør. Tagrender og nedløb kan renses nemt og effektivt. Og selv om det giver god mening at prøve sig frem med forskelligt værktøj, bør sikkerheden altid prioriteres først.

Med en velgennemtænkt løsning kan du rense tagrender professionelt, helt uden at være i fare for at komme til skade eller uden at behøve at hyre et dyrt firma til at gøre det for dig. Systemets hjerte er en renseslæde, der placeres i tagrenden og forbindes til højtryksrenserens pistol med den medfølgende 20 m højtryksslange. To højtryksdyser er forbundet til undersiden af slæden, som skyder vandet bagud. Trykket får slæden til at bevæge sig fremad og skyller samtidig alt snavset bagud. Du behøver kun at klatre op på stigen en enkelt gang for at placere slæden og tilslutte slangeguiden til tagrenden. Derefter betjenes højtryksrenseren fra jorden.