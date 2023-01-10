SÅDAN RENSER DU TAGRENDER HURTIGT OG EFFEKTIVT
For langt de fleste er det formentlig en af de mere ubehagelige pligter at rense tagrender. Men hvis tagrender og nedløbsrør er tilstoppet, og regnvand ikke kan drænes ordentligt, så har du ikke andet valg end at rense dem og fjerne nedfaldne blade og snavs. Ellers kan tagrenderne løbe over, når det regner næste gang, hvilket kan beskadige taget, facaderne eller terrassen. Men hvad er den bedste måde at rense tagrender hurtigt, effektivt og frem for alt sikkert? Her får du praktiske tips til rengøring af tagrender og nedløbsrør.
Hvad skal du overveje, når du renser tagrender?
Før du begynder at rense tagrender, skal du overveje følgende: Hvornår og hvor ofte anbefales det at rense tagrenderne? Hvilket rengøringsværktøj til tagrender egner sig bedst til opgaven? Hvilke omkostninger skal du forvente, og er der andet, du skal overveje? Her er vores svar på de vigtigste spørgsmål.
Hvornår og hvor ofte skal tagrenderne renses?
Det anbefales at rense tagrender mindst en gang om året. Hvis der er træer eller et område med træer tæt på, bør det være oftere. Det perfekte tidspunkt at rense tagrenderne på er sidst på efteråret, når alle bladene er faldet af træerne, men før den første frost og sne.
Hvad koster det at rense tagrender?
Det kommer an på, om du som husejer ønsker at rense dine tagrender selv, eller om du vil hyre et firma til at gøre det for dig. Sidstnævnte er naturligvis meget dyrere og i mange tilfælde slet ikke nødvendigt. Med de rette værktøjer til at rense tagrender med kan du gøre det selv. Omkostningerne kan ses som en langsigtet investering, hvis du ejer dit hjem. Bor du til leje, er det sandsynligvis din udlejer, der skal stå for omkostningerne. En tommelfingerregel er, at det er udlejer, der har ansvar for at rense tagrenderne, men omkostningerne ved arbejdet kan være en del af driftsomkostningerne. Hvis det er tilfældet, skal det stå i kontrakten.
Skal tagrenderne renses med eller uden en stige?
For at rense tagrenderne professionelt og sikkert anbefaler vi at arbejde med professionelt værktøj til at rense tagrender i stedet for at bruge stige, spand og børste. Når du renser tagrenderne med en kost eller en børste, er opgaven lige så arbejdskrævende, som den er besværlig. Først skal du op på stigen, så skal du rense en del af tagrenden, gå ned fra stigen igen, flytte den og så gentage hele processen. Det er en meget ineffektiv metode, og så er den også farlig, da stigen ikke nødvendigvis altid står stabilt. Et bedre alternativ er at vælge en løsning, der gør det muligt at rense tagrender og nedløbsrør fra jorden.
Hvilke sikkerhedshensyn bør du tage på forhånd?
Når du renser tagrender, skal du altid sørge for, at du har tilstrækkeligt beskyttende tøj. Fodtøj, der ikke glider, og beskyttelse af hænder og øjne er en del af det basale udstyr. Hvis du bruger en stige, skal du altid sørge for, at den står sikkert. Stigen bør holdes af en anden person. Fjern først groft snavs og rester manuelt, som f.eks. stykker af ødelagte mursten, rester af fyrværkeri samt grene. Særlig afskærmning kan forebygge snavs i at ryge i nedløbsrøret. Hvis du bruger en højtryksrenser til at rense tagrenden med, bør du aldrig stå på en stige. I stedet anbefaler vi at bruge et særligt udviklet sæt til tagrenderensning med en højtryksrenser, som kan betjenes fra jorden.
Skal du selv rense tagrenderne?
Uanset om du renser tagrenderne på en bungalow eller et højt hus, kan du gøre det selv med et sæt til rensning af tagrender og rør. Tagrender og nedløb kan renses nemt og effektivt. Og selv om det giver god mening at prøve sig frem med forskelligt værktøj, bør sikkerheden altid prioriteres først.
Med en velgennemtænkt løsning kan du rense tagrender professionelt, helt uden at være i fare for at komme til skade eller uden at behøve at hyre et dyrt firma til at gøre det for dig. Systemets hjerte er en renseslæde, der placeres i tagrenden og forbindes til højtryksrenserens pistol med den medfølgende 20 m højtryksslange. To højtryksdyser er forbundet til undersiden af slæden, som skyder vandet bagud. Trykket får slæden til at bevæge sig fremad og skyller samtidig alt snavset bagud. Du behøver kun at klatre op på stigen en enkelt gang for at placere slæden og tilslutte slangeguiden til tagrenden. Derefter betjenes højtryksrenseren fra jorden.
Instruktioner trin for trin
1. Forbind først højtryksdysen til højtryksrenseren. Hvis de præmonterede dyser fra fabrikken ikke er de rigtige til din højtryksrenser, skal du løsne låseklemmerne, isætte de rigtige dyser og låse igen. De rette dyser til højtryksrenseren finder du i instruktionsmanualen.
2. Montér adapteren på højtryksslangen i henhold til instruktionsmanualen, hiv den gennem slangeguiden og forbind den til rengøringsstellet og klemmen.
3. Isæt den medfølgende afskærmning over nedløbsrøret, når du har fjernet det grove snavs.
4. Montér klemmeenheden med slangeguiden på siden af tagrenden, sæt slæden i tagrenden og justér slangen, så den flugter med det røde mærke.
5. Forbind så systemet til højtryksrenserens pistol, og tænd. Højtryksslangen skal guides manuelt. Så snart højtryksrenserens pistol er aktiveret, trækker renseslæden sig selv gennem tagrenden og renser den, takket være de to bagudpegende stråledyser.
6. For at få en bedre effekt kan slæden trækkes en smule tilbage af og til ved hjælp af højtryksslangen. Gentag renseprocessen flere gange ved genstridigt snavs.
7. Sluk højtryksrenseren, når du er færdig, og fjern det snavs, der har hobet sig op over afskærmningen på nedløbsrøret. Fjern til sidst klemmen og maskinen.
Sådan renser du tagrender og nedløb samtidig
Med det praktiske rensesæt til rensning af tagrender og rør kan du også rense nedløbsrør og øvrige drænrør effektivt. Tagrender og nedløbsrør bør renses mindst en gang om året, så tagrenderne fungerer bedst muligt. Det er derfor en god idé at rense begge dele samtidig.
Slangen til rensning af rør er forbundet til højtryksrenseren og derefter skubbet ind i røret lidt efter lidt, så rørsystemet renses for indvendigt snavs. I stedet for at bruge slæden kan du bruge den medfølgende dyse til rensning af rør. Højtryksdysen skrues på højtryksslangen. Trykslangen har en rød sikkerhedsmarkering og skal som minimum skubbes ind i røret til denne markering. Først da skal du tænde højtryksrenseren. Rengøringsprocessen skal stoppes, så snart den røde markering igen kan ses, når slangen hives ud. Det er meget vigtigt, så du er beskyttet mod vand, der sprøjter tilbage og en slange, der hvirvler ukontrolleret rundt. Når højtryksrenseren er blevet tændt, kan du føde slangen manuelt ind i røret. Trykket opløser også genstridige blokeringer. Tryk og slip håndtaget flere gange i træk efter behov. Vi anbefaler at placere en spand i bunden af nedløbsrøret for at beskytte facaden og din terrasse mod snavs.
Derudover kan nedløb og lave brønde også renses effektivt med en højtryksrenser eller en trykrenser med medium tryk. Følsomme overflader som plastikgitre over brønde kan renses effektivt og nænsomt med en trykrenser med medium tryk. Hvis kælderskakten er fremstillet af sten, kan den renses med højtryksrenseren.