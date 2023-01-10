SÅDAN RENGØR DU ET DRIVHUS: DE BEDSTE TIPS
Mange mennesker drømmer om deres helt eget drivhus – et sted man kan holde planter over vinteren og et dejligt sted at slappe af. Drivhuse er typisk fremstillet af glas, også taget. Men desværre har de brug for en del pleje og vedligeholdelse for at blive ved med at se godt ud. I denne artikel bliver du klogere på, hvordan du bedst kan rengøre dit drivhus.
Hvad skal du huske, når du rengør og vedligeholder drivhuset?
Et drivhus eller – mere præcist – dets vinduer og tag bliver beskidt over tid på grund af vejret. Atmosfærisk forurening forårsaget af sod eller fint støv, pollen, blade og nåle samt ekskrementer fra fugle og insekter bidrager alt sammen til at få drivhuset til at se lidt medtaget ud. For at holde det i tiptop stand og sikre, at hyggen ikke går fløjten på grund af beskidte vinduer, er det en god idé at rengøre drivhuset to gange om året. Et godt tidspunkt er i foråret, når haven igen vækkes til live efter de kolde vintermåneder.
Rengøring af drivhuset handler ikke kun om æstetik, men også om at pleje og vedligeholde hver eneste del af det, som f.eks. den bærende struktur og de integrerede gummiforseglinger. Husk, at jo længere tid du venter med at rengøre drivhuset, jo mere tid og jo flere kræfter skal du bruge på opgaven senere. Sørg for, at du rengør drivhuset på en grå dag, for på meget solrige eller endda varme dage tørrer vinduerne for hurtigt, og det kan give grimme striber.
Du kan bruge forskellige maskiner, værktøjer og plejeprodukter til rengøring af drivhuset:
- En stige
- En slange med spray-tilbehør
- En vinduesskraber
- En vaskebørste og en mikrofiberklud samt lunkent vand
- Opvaskemiddel eller glasrens
- En vinduesvasker, f.eks. kombineret med en ledningsfri wiper
- En højtryksrenser, f.eks. med et teleskopisk rør og tilbehør til rengøring af glas
Sådan vasker du drivhusets tag korrekt
Det er ikke så svært at vaske drivhusets vinduer i siderne, men hvis dit drivhus er meget højt, eller du vil vaske ruderne i taget, bliver det lidt sværere. Det skyldes ikke rengøringen i sig selv, men fordi det kan være svært at nå op i flere meters højde.
I princippet har du to muligheder – enten klatrer du op på en stige og vasker ruderne manuelt, eller også bruger du en højtryksrenser kombineret med et teleskopisk strålerør, en markant mindre farlig løsning, der samtidig sparer tid.
Før du begynder at vaske, bør du fjerne alt løst snavs, der har samlet sig på drivhusets tag og i nedløbsrør. Almindelige rengøringsværktøjer som børster, spande og spraypistoler, der er sluttet til haveslangen, og en klud til kanterne på glasset, egner sig godt til formålet. Du bør ikke bruge højtryksrenseren endnu, da du så vil sprede snavset over hele drivhusets facade og vinduer. De fleste drivhustage er skrå, hvilket gør det meget nemmere at vaske overfladerne med haveslangen. Skyl forsigtigt snavset ned i nedløbsrøret fra det højeste punkt. Et andet tip, der sparer dig for ekstraarbejde, er at placere en skål eller si i bunden af nedløbsrøret, så du fanger alt det snavs, der vaskes af, før det siver ned i jorden eller gør din terrasse snavset. Vi anbefaler også at fjerne skidt fra drivhusets nedløbsrør, så det ikke stopper til og flyder over, når du bruger vand til at vaske med senere.
Nu er det tid til at begynde at vaske drivhusets glastag. Brug et teleskopisk strålerør, der kan forlænges, med en børste, og tilslut den haveslangen. Det er vigtigt at sikre, at stigen står stabilt. Bed nogen om at holde den for en sikkerheds skyld. Vask toppen af taget først, og arbejd dig så langsomt ned over de skrånende kanter. Hvis snavset er særlig genstridigt, kan du skrue op for trykket og børste de beskidte områder flere gange. Rengøringsmidler til rengøring af vinduer er et godt valg til opgaven, da de ikke blot sikrer, at glasset bliver skinnende rent, men også holder mos væk. Sprøjt til sidst hele overfladen over med vand.
Tip
Arbejdet klares nemmere og mere effektivt med et drejeligt teleskopisk strålerør og det matchende tilbehør til facade- og glasrengøring, begge dele sluttet til højtryksrenseren. Dermed kan du nemmere nå højere vinduer og glastage – helt uden at klatre på stiger.
Sådan vasker du drivhusets vinduer
Hvis drivhuset primært er fremstillet af glas, er fremgangsmetoden stort set den samme som ved almindelig vinduesvask. For at forebygge snavs i den nære fremtid hjælper det at tørre snavs og støv af vinduet og dørkarmene med en børste eller klud, før du begynder at vaske. Du skal bruge den rigtige teknik for at sikre, at vinduerne ikke er fyldt med striber, når du er færdig med at vaske dem. Spray rengøringsmiddel på glasoverfladen, og tør det over med en mikrofiberklud eller en skraber. Hvis du beslutter at bruge en vinduesskraber, er det bedst at tørre resterende væske af i 8-taller fra top til bund. Slut med at polere med et bomuldsviskestykke eller en mikrofiberklud.
Tip
For at rengøre gulvtæpper og gulve, har du brug for en støvsuger og en moppe. Og den gode nyhed er, at der findes et modstykke til glasoverflader! Med en ledningsfri vindues-wiper og en ledningsfri vinduesvasker, kan du rengøre vinduer og glasoverflader nemt og effektivt – helt uden striber.
Skal drivhuset vaskes med eller uden en højtryksrenser?
Det korte svar er, at begge dele kan lade sig gøre! Du skal spørge dig selv om, hvor meget tid og hvor mange penge du vil bruge på rengøring og vedligeholdelse af dit drivhus. Hvis du vil vaske vinduer og andre dele af drivhuset så billigt som muligt, så er klude, spande og husholdningsremedier den rigtige løsning. Men hvis du vil spare tid, når du vasker drivhuset eller glastaget, er en højtryksrenser den bedste idé. Desuden er rengøringen også mere effektiv sammenlignet med almindeligt spray-tilbehør, og derfor er det både vandbesparende og miljøvenligt.
Mange mennesker ved ikke, at bare fordi maskinen hedder noget med ”højtryk”, så kan den også rengøre overflader og materialer ved lavt tryk. F.eks. kan du bruge et rengøringssæt til facader og glasoverflader til nænsomt at vaske vinduer og glastaget. Det kræver bare, at du arbejder lidt langsommere og udsætter glasoverfladerne for et lavere tryk. Sådan fungerer det:
1. Justér først vinklen på det teleskopiske strålerør, så det svarer til glastagets. Det kan du gøre ved at trække i blokeringshåndtaget og slippe det igen, når du har opnået den rette vinkel.
2. Brug de to teleskopiske trin til at nå glastaget i den ønskede højde. Sørg for, at slangen indeni kan bevæge sig frit, når du forlænger røret.
3. Vask nu glastaget ved at bevæge røret frem og tilbage og fra side til side.
4. Du kan også bruge Glass Finisher til optimal rengøring og et stribefrit resultat. Du bør dog ikke bruge rengøringsmidlet i direkte sollys eller lade det tørre på vinduerne.
5. Før du kan bruge rengøringsmidlet, skal du fjerne tilbehøret til facade- og glasrens.
6. Sæt højtryksrenserens sugeslange i flasken med rengøringsmiddel, eller sæt flasken i maskinens beholder.
7. Sprøjt nu hele tagets overflade med rengøringsmidlet.
8. Forbind slangen til det teleskopiske strålerør. Sørg for, at den brune eller grå dyse er forbundet med strålerøret.
9. Skyl rengøringsmidlet af igen.
På den ene side egner denne tilgang sig godt til vask af drivhusets yderside, uden du behøver bekymre dig om, at de dele, du lige har vasket, bliver hurtigt beskidte igen. På den anden side kræver materialer som træ, furet plastik samt dobbelte paneler andre rengøringsmetoder.
Et sidste tip: Vi anbefaler ikke at bruge en højtryksrenser på sarte områder, som f.eks. gummiforseglinger. Hvis det ikke kan undgås, så gør det helt kort. Det høje tryk kan gøre, at vand og snavs kommer ned under gummiet, hvilket kan ødelægge forseglingen.