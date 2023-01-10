Sådan vasker du drivhusets tag korrekt

Det er ikke så svært at vaske drivhusets vinduer i siderne, men hvis dit drivhus er meget højt, eller du vil vaske ruderne i taget, bliver det lidt sværere. Det skyldes ikke rengøringen i sig selv, men fordi det kan være svært at nå op i flere meters højde.

I princippet har du to muligheder – enten klatrer du op på en stige og vasker ruderne manuelt, eller også bruger du en højtryksrenser kombineret med et teleskopisk strålerør, en markant mindre farlig løsning, der samtidig sparer tid.

Før du begynder at vaske, bør du fjerne alt løst snavs, der har samlet sig på drivhusets tag og i nedløbsrør. Almindelige rengøringsværktøjer som børster, spande og spraypistoler, der er sluttet til haveslangen, og en klud til kanterne på glasset, egner sig godt til formålet. Du bør ikke bruge højtryksrenseren endnu, da du så vil sprede snavset over hele drivhusets facade og vinduer. De fleste drivhustage er skrå, hvilket gør det meget nemmere at vaske overfladerne med haveslangen. Skyl forsigtigt snavset ned i nedløbsrøret fra det højeste punkt. Et andet tip, der sparer dig for ekstraarbejde, er at placere en skål eller si i bunden af nedløbsrøret, så du fanger alt det snavs, der vaskes af, før det siver ned i jorden eller gør din terrasse snavset. Vi anbefaler også at fjerne skidt fra drivhusets nedløbsrør, så det ikke stopper til og flyder over, når du bruger vand til at vaske med senere.

Nu er det tid til at begynde at vaske drivhusets glastag. Brug et teleskopisk strålerør, der kan forlænges, med en børste, og tilslut den haveslangen. Det er vigtigt at sikre, at stigen står stabilt. Bed nogen om at holde den for en sikkerheds skyld. Vask toppen af taget først, og arbejd dig så langsomt ned over de skrånende kanter. Hvis snavset er særlig genstridigt, kan du skrue op for trykket og børste de beskidte områder flere gange. Rengøringsmidler til rengøring af vinduer er et godt valg til opgaven, da de ikke blot sikrer, at glasset bliver skinnende rent, men også holder mos væk. Sprøjt til sidst hele overfladen over med vand.