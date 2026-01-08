TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt

Sæt bestående af den teleskopiske sprøjtelanse TLA 4 og facade- og glasrengøringssæt. Til nem rengøring af områder, der er svært tilgængelige, såsom husfacader eller udestuer.

Med den teleskopiske sprøjtelanse kan selv vanskeligt tilgængelige områder rengøres hurtigt og ubesværet. Det 180 graders justerbare hængsel er en anden fordel og gør det muligt at rengøre udestuer, skrå tage og carporte. Ved brug af facade og glasrengøringssættet rengøres alle vanskeligt tilgængelige områder jævnt og effektivt: De fire højtryksdyser fjerner genstridigt snavs på forskellige overflader.

Funktioner og fordele
TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt: Justerbart hængsel
Justerbart hængsel
Fleksibel anvendelse.
TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt: Komfortabel teleskop
Komfortabel teleskop
Rørene kan let og bekvemt trækkes ud ved et tryk på en knap.
TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt: Inkluderer rengøringsvedhæftelse til facade og glas.
Inkluderer rengøringsvedhæftelse til facade og glas.
Til jævn og effektiv rengøring af områder der er svære at nå.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 3,4
Vægt inkl. emballage (kg) 4,6
Mål (L x B x H) (mm) 3780 x 338 x 223
Anvendelsesområder
  • Facade
  • Udestuer
  • Rengøring af tage og baldakiner (f.eks. carport).
  • Vindue og glasoverflader.
