TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt
Sæt bestående af den teleskopiske sprøjtelanse TLA 4 og facade- og glasrengøringssæt. Til nem rengøring af områder, der er svært tilgængelige, såsom husfacader eller udestuer.
Med den teleskopiske sprøjtelanse kan selv vanskeligt tilgængelige områder rengøres hurtigt og ubesværet. Det 180 graders justerbare hængsel er en anden fordel og gør det muligt at rengøre udestuer, skrå tage og carporte. Ved brug af facade og glasrengøringssættet rengøres alle vanskeligt tilgængelige områder jævnt og effektivt: De fire højtryksdyser fjerner genstridigt snavs på forskellige overflader.
Funktioner og fordele
Justerbart hængselFleksibel anvendelse.
Komfortabel teleskopRørene kan let og bekvemt trækkes ud ved et tryk på en knap.
Inkluderer rengøringsvedhæftelse til facade og glas.Til jævn og effektiv rengøring af områder der er svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|3780 x 338 x 223
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Facade
- Udestuer
- Rengøring af tage og baldakiner (f.eks. carport).
- Vindue og glasoverflader.
Tilbehør
TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.