TLA 4 teleskoplanse
Enkel rengøring (næsten) overalt: Teleskop-spraylansen når nemt svært tilgængelige områder takket være dens 180° justerbare hængsel.
Med den teleskopiske spraylanse er det nemt at nå svært tilgængelige områder, f.eks. under facader, så de kan rengøres hurtigt og uden besvær. Det 180 grader justerbare hængsel er en anden fordel og gør det muligt at rengøre drivhuse, skrånende tage og carporte. Det er helt enkelt med den bekvemme teleskopiske mekanisme, der udløses ved et tryk på en knap. Den teleskopiske spraylanse kan forlænges mellem 1,20 og 3,70 meter og dermed gøre det muligt at rengøre områder i en højde på op til 5 meter. Det er nemt at fastgøre alle spraypistoler. Trykket kan kontrolleres helt enkelt, når enheden bruges sammen med Full Control Plus- eller Smart Control-spraypistol.
Funktioner og fordele
Justerbart hængselFleksible anvendelsesmuligheder.
Komfortabel teleskopRørene kan let og bekvemt trækkes ud ved et tryk på en knap.
Enkel samling af højtrykspistolDen eksisterende højtrykspistol kan let fastgøres ved den tilsigtede holder.
Bajonettilslutning
- Praktisk tilslutning af alt Kärcher tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|2,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|3780 x 120 x 233
Kompatible maskiner
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Facade
- Udestuer
- Rengøring af tage og baldakiner (f.eks. carport).
Tilbehør
TLA 4 teleskoplanse reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.