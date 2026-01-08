TLA 4 teleskoplanse

Enkel rengøring (næsten) overalt: Teleskop-spraylansen når nemt svært tilgængelige områder takket være dens 180° justerbare hængsel.

Med den teleskopiske spraylanse er det nemt at nå svært tilgængelige områder, f.eks. under facader, så de kan rengøres hurtigt og uden besvær. Det 180 grader justerbare hængsel er en anden fordel og gør det muligt at rengøre drivhuse, skrånende tage og carporte. Det er helt enkelt med den bekvemme teleskopiske mekanisme, der udløses ved et tryk på en knap. Den teleskopiske spraylanse kan forlænges mellem 1,20 og 3,70 meter og dermed gøre det muligt at rengøre områder i en højde på op til 5 meter. Det er nemt at fastgøre alle spraypistoler. Trykket kan kontrolleres helt enkelt, når enheden bruges sammen med Full Control Plus- eller Smart Control-spraypistol.

Funktioner og fordele
TLA 4 teleskoplanse: Justerbart hængsel
Justerbart hængsel
Fleksible anvendelsesmuligheder.
TLA 4 teleskoplanse: Komfortabel teleskop
Komfortabel teleskop
Rørene kan let og bekvemt trækkes ud ved et tryk på en knap.
TLA 4 teleskoplanse: Enkel samling af højtrykspistol
Enkel samling af højtrykspistol
Den eksisterende højtrykspistol kan let fastgøres ved den tilsigtede holder.
Bajonettilslutning
  • Praktisk tilslutning af alt Kärcher tilbehør.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 2,8
Vægt inkl. emballage (kg) 3,7
Mål (L x B x H) (mm) 3780 x 120 x 233
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Facade
  • Udestuer
  • Rengøring af tage og baldakiner (f.eks. carport).
Tilbehør
TLA 4 teleskoplanse reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.