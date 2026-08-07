Særlig stædigt snavs, såsom pollenfilm på havemøbler eller snavs på urtepotter, er ikke let at vaske væk. En god børste er nødvendig. Det er her WB 24 håndholdt vaskebørste kan bruges. Den flade stråle fugter først overfladen, så de ekstra lange børstehår på børstehovedet, som kan drejes i trin på 90°, derefter kan nå ethvert område. Skyl derefter det løsnede snavs væk med den flade stråle, og rengøringen er klaret. Da der kun bruges vand, når aftrækkeren på enheden er aktiveret, er vandforbruget meget effektivt og kan kontrolleres til enhver situation. På denne måde er batterilivet bevaret samtidigt. Takket være det prøvet og testet Quick Connect system, kan vaskebørsten fjernes fra forlængerrøret med kun en hånd, og så er den klar til at blive skiftet ud med et andet tilbehør, efter hvad der er brug for. WB 24 håndholdt vaskebørsten er egnet til alle KHB og OC 6-18 modeller, men ikke til højtryksrenserne i klasserne fra K 2 til K 7.