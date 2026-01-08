Tilbehør til facade og glasrengøring
Facader og glasoverflader rengøres optimalt ved højtryk med tilbehøret til facade og glasrengøring. Særligt effektiv i kombination med Kärcher teleskopisk spray lanse.
Ensartet og yderst effektiv rengøring: De fire højtryksdyser fjerner genstridigt snavs på forskellige overflader. Afhængigt af opgaven kan den udskiftelige ramme nemt og hurtigt udskiftes. Rammen med børstehår til rengøring af facader og vægge beskytter brugeren mod sprøjtevand og kan flyttes skånsomt langs overfladen. Til rengøring af glasoverflader, såsom udestuer, er rammen med mikrofiberpude, som er fastgjort med krog-og-løkke systemet, perfekt. De slibende fibre understøtter snavsfjernelsen og garanterer skånsom rengøring af overfladerne.
Funktioner og fordele
Skiftbar rammeEnkel ændring uden værktøj til anvendelse på hårde eller følsomme (glas) overflader.
Fire højtryksdyserEffektiv eliminering af stædig snavs og høj areal ydeevne.
Hængsel mellem cover og rammeFastgørelsen er tilpasset overfladen, hvilket gør det således muligt at foretage en god kontaktflade.
Aftagelig, vaskbar mikrofiberpude
- Mikrofiberpuden kan vaskes ved 60 ° C.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|70% polyester; 30% polyamid.
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|194 x 338 x 160
Videoer
Anvendelsesområder
- Facade
- Udestuer
- Forrude
Tilbehør til facade og glasrengøring reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.