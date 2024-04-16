Kärchers løfte

Hos Kärcher ved vi, hvad du forventer af din højtryksrenser - den højeste kvalitet, toppræstation og førsteklasses support i hele dens levetid. At opfylde disse krav er kernen i alt, hvad vi gør. Kärcher gør forskellen - find selv ud af det.

HoW_Header_Website

Velkommen til the home of WOW

I over 70 år har Kärcher perfektioneret kunsten at rengøre med højtryk og tilbudt kunderne en rengøringsoplevelse på næste niveau takket være kontinuerlig innovation. Vælg rengøringsløsninger, der vil imponere dig med deres ydeevne, kvalitet, bæredygtighed og variation. Bring WOW'et tilbage.

Teknologi, der bringer dig videre

Kärchers højtryksrensere gør dig til ekspert i alle rengøringsopgaver, uanset om det er i hjemmet, i haven, på terrassen eller i bilen. Vi arbejder konstant på at finde nye løsninger og forbedre vores udstyr, så du kan udføre dine rengøringsopgaver så hurtigt og effektivt som muligt.

Uovertruffen hastighed og økonomi

Kärcher gør forskellen. Se frem til mere kraft med lavere forbrug samt en længere levetid med kortere rengøringstider. Det bedste eksempel på dette er vores snavsblasters patenterede Kärcher-dyseteknologi. Den roterende højtryksstråle kombinerer kraften fra en punktstråle med arealydelsen fra en flad stråle. Sammenlignet med konkurrenterne dominerer Kärchers snavsblaster takket være sin unikke teknologi med en meget høj strippeevne, der muliggør hurtigere og mere effektiv rengøring.

Kompromisløst kraftfuld

Sammenlignet med konkurrenterne udmærker vores enheder sig ved en meget større strippeevne og rengøringseffektivitet. Kort sagt er rengøringen meget hurtigere, hvilket sparer op til halvdelen af tiden og dermed halvdelen af energien og vandet*.


Kärcher vs. konkurrenterne: Gennemsnitlige besparelser**
I praksis giver vores enheder dig mulighed for at opnå følgende årlige besparelser, når du rengør et område på 175 m²:

  • Nok energi til 15 vaskemaskinecyklusser
  • Vand nok til 11 bade eller 22 brusebade
  • Tid til at se seks afsnit af din yndlingsserie

*med vores snavsblaster sammenlignet med de førende europæiske konkurrenter
**Referenceværdier: Vaskemaskinecyklus 0,34 kWh, bad 150 l, brusebad 72 l, episodelængde 45 min.

HoW_Saving-Picto

Altid godt afkølet

Med vores innovative vandkølede motorteknologi sætter Kärcher nye standarder for højtryksrensere til private husholdninger*. Før vandet bruges til rengøring, strømmer det rundt om motorhuset og sørger for konstant køling. Fordelen er, at motoren har en særlig høj effekt og en lang levetid.
*Gælder for udvalgte apparater i serien K 4 til K 7 med vandkølet asynkronmotor.


Højtydende "Made by Kärcher"-pumper
Da pumpen er hjertet i en højtryksrenser, overlader vi intet til tilfældighederne. Vi udvikler og fremstiller selv de forskellige pumper, og de er skræddersyet til de relevante ydeevneklasser for vores enheder. For at gøre dette bruger vi omhyggeligt udvalgte højtydende materialer med det formål at optimere de anvendte materialer og fokusere på pumpens holdbarhed.

HoW_Water_cooled_motor

Kvalitet, som du kan se og mærke

Kärchers højtryksrensere har rødder i professionelle anvendelser. Private brugere drager fortsat fordel af dette, fordi vores enheder sætter standarden for holdbarhed, pålidelighed, brugervenlighed og design. Den velkendte Kärcher-kvalitet er også grunden til, at vi gang på gang vinder sammenligningstests.

Pålidelig mærkevarekvalitet

I over 85 år har navnet Kärcher været synonymt med kvalitet og innovation "Made in Germany". Vi beskæftiger 1000 medarbejdere inden for forskning og udvikling, som hver dag arbejder for at opretholde dette ry. Vi udvikler vores egne højtryksrensere og fremstiller dem på vores fabrikker efter de højeste produktionsstandarder. Dette omfatter

  • regelmæssige audits og løbende optimering af produktionsprocesserne
  • hvilket sikrer vores høje kvalitetsstandarder gennem hele indkøbs- og produktionskæden.

Ud over vores kvalitetsmærke "Engineered in Germany" indarbejder vi effektivt udviklinger fra hele verden for at imødekomme lokale kundekrav (lokalt for lokalt).

HoW_Plants

Kvalitet er ingen tilfældighed

Vi kvalitetssikrer de materialer og komponenter, vi bruger, allerede i produktionsfasen. Før Kärchers højtryksrensere og tilbehør forlader fabrikkerne, bliver deres funktionalitet og ydeevne testet grundigt. Derudover udfører vi holdbarhedstests, der simulerer de hårdeste krav på stikprøvebasis. Hvorfor gennemgår vi alt dette? For at sikre, at du modtager et perfekt produkt, der helt lever op til dine høje forventninger.


Billedet viser automatisk test af højtryksdysernes sprøjtemønster. Et farvet lys gør vandstrømmen lettere at se for kameraer.

HoW_Tests

Vi lader dig ikke vente i lang tid

Med vores reservedele garanterer vi kompromisløs kvalitet og langvarig tilgængelighed. Det betyder, at din højtryksrenser ikke bliver forældet, hvis der opstår en fejl, selv efter flere års brug. Over 95% af vores reservedele er tilgængelige hver dag, så du hurtigt kan komme tilbage til dine rengøringsopgaver.

Og hvis du nogensinde skulle få brug for en reparation, vil din Kärcher-enhed være i gode hænder - du skal blot anmode om en reparation via vores reparationsservice.

HoW_SpareParts

Oplevelser, der skaber tillid

I 1984 lancerede Kärcher HD 555, den første bærbare højtryksrenser til private husholdninger - en milepæl i rengøringsudstyrets historie. Siden da har vi sikret vores langsigtede position som markedsleder ved løbende at udvikle nye innovationer og sætte nye standarder for effektiv højtryksrensning.

Innovativ lige fra starten

Lige siden virksomheden blev grundlagt i 1935, har vores ambition og forpligtelse været at gøre folks liv lettere og mere effektivt. Målet for vores grundlægger, Alfred Kärcher, var også konstant at finde nye løsninger på enhver udfordring - og vi har bevaret denne innovationsånd til i dag. Vi beskæftiger 1000 medarbejdere inden for forskning og udvikling, som hver dag arbejder på at udvikle endnu mere effektive og bæredygtige teknologier.

Vores innovation inden for højtryksrensere til private husholdninger afspejles også i de mange priser, vi har modtaget for innovation, teknologi og design.

HoW_Awards

Det hele begyndte med HD 555

I 1984 lancerede Kärcher verdens første bærbare højtryksrenser til private husholdninger. Sloganet "Højtryksrensning - ligesom de professionelle" imponerede kunderne og lagde sammen med HD 555 grunden til en succesfuld detailforretning. Det blev efterfulgt af mange andre milepæle, som har resulteret i salget af over 100 millioner højtryksrensere til private husholdninger siden 1984.


Vores milepæle

  • 1984: Første højtryksrenser til private husholdninger
  • 1991: Første opretstående højtryksrenser

  • 2009: Den første lydløse højtryksrenser

  • 2010: Første brug af vandkølede motorer i store mængder

  • 2016: Første højtryksrenser med display

  • 2021: Første højtryksrenser med Bluetooth-forbindelse
HoW_HD555

Kärcher - Innovationslederen, der går det ekstra skridt

Hos Kärcher er innovationsånden en del af virksomhedens DNA. Vores markedslederskab understøttes af over 170 aktive, registrerede patenter og designs over hele verden - og det er kun for højtryksrensere til private husholdninger.

HoW_patents

En bæredygtig måde at drive forretning på

Økologi og bekæmpelse af klimaforandringer er en vigtig del af vores tilgang. I mange år har vi sat os nye mål for at gøre vores virksomhed systematisk mere effektiv og ressourcebesparende og for at påtage os vores ansvar over for samfundet.

Som en del af vores 2025-bæredygtighedsmål har vi truffet vidtrækkende foranstaltninger med hensyn til CO2-neutral produktion, genbrug af plast og reduktion af plastemballageaffald. Desuden er bæredygtighed fast forankret i den globale forsyningskæde, og dette engagement førte til, at vi blev en af vinderne af den tyske bæredygtighedspris 2022.

Investering i et lukket kredsløb

Vi fokuserer på at opnå maksimal effektivitet, når vi udvikler vores enheder, og det omfatter løbende reduktion af de anvendte materialer. Vi vælger også i stigende grad ikke at bruge ny plast, og vores mål er at øge andelen af genanvendt plast i vores højtryksrensere til hjemmet og haven til 50 % inden 2025.

HoW_Dummy_Recyklat

Omdannelse af gamle materialer til Kärcher produkter

Den stigende tendens til ikke at bruge ny plast gælder også for vores tilbehør. For eksempel er rørene til udvalgte sprøjtelanser lavet af genanvendt stof fra airbags og restmaterialer fra deres produktion. Disse materialer forarbejdes derefter til et holdbart materiale lavet af 100% genbrugsplast. Det gør det muligt at reducere CO₂-udledningen, vandforbruget og brugen af ikke vedvarende energi betydeligt.

Reduce, Reuse, Recycle

Indarbejdelse af bæredygtighed

Hos Kärcher spiller bæredygtighedsspørgsmål en vigtig rolle i vores højtryksrensere lige fra udviklingsstadiet. Vi har gjort betydelige fremskridt på dette område, men der er stadig lang vej igen. Derfor vil vi kraftigt fremme begreberne reduktion af forurenende stoffer og den cirkulære økonomi ved at videreudvikle forskellige områder, såsom design til genbrug, design fra genbrug og produktets reparerbarhed og holdbarhed.

HoW-Repairability

Produkter, der løser alle dine rengøringsudfordringer

Uanset om du kun lejlighedsvis griber ud efter højtryksrenseren, eller du bruger den hver weekend, tilbyder vi præcis den enhed, du har brug for - sammen med det rigtige tilbehør. Du vil snart opdage, at ingen væg er for høj, intet hjørne er for skjult, og intet snavs er for genstridigt for dig og dit Kärcher-apparat!

Perfekt designet funktionalitet

Vi lytter intenst til vores kunder, når vi designer vores produkter. Vi spørger dem om deres ønsker og behov som en del af vores regelmæssige research og indarbejder resultaterne i produktudviklingen. Vores højtryksrensere udmærker sig også ved deres enestående genkendelsesværdi. Deres design er baseret på egenskaberne "kraftfuld, ligetil og forfriskende", som beskriver produkter, der er nemme at håndtere, skiller sig ud med smarte løsninger og opnår de bedste rengøringsresultater på markedet.

HoW-Design_Scribble

Vi elsker udfordringen med at opfylde dine specifikke behov

Menneskers rengøringsbehov er lige så forskellige som menneskene selv og deres livsvilkår. Vi har altid ét fokus i alt, hvad vi gør - at tilbyde præcis den rigtige højtryksrenser til dine individuelle rengøringsbehov, uanset hvor specialiserede de er.


Smart styring

Højteknologiske højtryksrensere med Home & Garden-appen, Bluetooth og smarte udstyrsdetaljer som Smart Control-udløserpistolen og 3-i-1 multi-jet-sprøjtelansen.


Power Control

Skånsom og effektiv rengøring har aldrig været nemmere med en god dosis kraft, støtten fra Home & Garden-appen og stærke enheder som Power Control-udløserpistolen med display eller Vario Power-sprøjtelansen.


Kompakt

Dem, der er på udkig efter bærbarhed og et kompakt design, finder den perfekte hjælper her. Minimalt pladsbehov, nem at opbevare og altid hurtig til at komme i gang med arbejdet. Med smart, integreret slangeopbevaring.


Lydløs

Enheder med den innovative silent-funktion reducerer det opfattede støjniveau med 50 procent i forhold til andre højtryksrensere i samme klasse. Det betyder, at du kan rengøre med en højtryksrenser uden at forstyrre andre.


Batteri

Til mindre rengøringsopgaver overalt, hvor der ikke er en stikkontakt i nærheden. Ledningsfri, praktisk, mobil og fleksibel. Og med masser af kraft, når du har brug for det.

Der er noget for enhver smag

Vi åbner hele tiden op for nye anvendelsesmuligheder med vores konstant voksende udvalg af tilbehør. Det gør vores apparater til ægte allroundere, uanset om det er til rengøring af facader, rør, terrasser eller køretøjer - mulighederne er næsten uendelige. Deres brede kompatibilitet med apparatklasser og -serier betyder, at der stort set ikke er nogen grænser.

HoW_Acc