Kärchers løfte

Kompromisløst kraftfuld

Sammenlignet med konkurrenterne udmærker vores enheder sig ved en meget større strippeevne og rengøringseffektivitet. Kort sagt er rengøringen meget hurtigere, hvilket sparer op til halvdelen af tiden og dermed halvdelen af energien og vandet*.



Kärcher vs. konkurrenterne: Gennemsnitlige besparelser**

I praksis giver vores enheder dig mulighed for at opnå følgende årlige besparelser, når du rengør et område på 175 m²:

Nok energi til 15 vaskemaskinecyklusser

Vand nok til 11 bade eller 22 brusebade

Tid til at se seks afsnit af din yndlingsserie

*med vores snavsblaster sammenlignet med de førende europæiske konkurrenter

**Referenceværdier: Vaskemaskinecyklus 0,34 kWh, bad 150 l, brusebad 72 l, episodelængde 45 min.