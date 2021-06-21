Forbind sprøjtepistolen til din højtryksrenser
Før du tager din nye højtryksrenser fra Kärchers Smart Control eller Full Control-serie i brug, er det vigtigt, at din sprøjtepistol er korrekt forbundet med enheden. Læs her hvordan du hurtigt kommer i gang med at bruge din højtryksrenser.
Smart Control
Video instruktion
Se den korte video med instruktioner til, hvordan du nemt og hurtigt forbinder din Smart Control sprøjtepistol eller spraylanse til enheden. Spraylansen følger med, når du køber en Smart Control højtryksrenser.
- 1. Sæt strømstikket i stikkontakten (0:02)
- 2. Når enheden er tilsluttet strøm, etableres forbindelsen. Den er aktiv i omkring 60 sekunder (0:07)
- 3. Tryk herefter på + og – knapperne på din Smart Control pistol på samme tid, og hold knapperne i bund i omkring 3 sekunder, indtil displayet tænder (0:09)
- 4. Når enhederne er forbundet, vil du se trykniveauerne og Bluetooth symbolet på pistolens display. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du gentage trin 1 til 3. Tag stikket ud af stikkontakten og vent i mindst 10 sekunder, før enheden tilsluttes på ny (0:13)
Tip: Hvis Bluetooth forbindelsen ikke oprettes automatisk kan du prøve at trykke på - knappen på pistolen igen. Hold knappen nede i 10 sekunder. Når forbindelsen oprettes, vil Bluetooth symbolet på pistolen begynde at lyse.
Du kan forbinde din smartphone til pistolen på samme måde.
Full Control Plus
Video instruktion
Se den korte video med instruktioner til, hvordan du nemt kan forbinde din Full Control Plus pistol:
- 1. Sæt strømstikket i stikkontakten. Når enheden er tilsluttet strøm, kan du tilslutte din sprøjtepistol. Forbindelsen er aktiv i omkring 60 sekunder (0:07)
- 2. Tryk på + og – knapperne på din Full Control Plus pistol på samme tid og hold knapperne nede i mindst 5 sekunder, indtil signalsymbolet blinker (0:13)
- 3. Når de to produkter er forbundet, vil du kunne se trykniveauerne på pistolens display. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du gentage trin 1 og 2. Husk at tage maskinen ud af strømstikket, vent 10 sekunder og tilslut herefter igen (0:27)