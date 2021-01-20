Her finder du ofte stillede spørgsmål vedrørende Kärcher Smart Control-serien

Modellerne K 4, K 5 og K 7 har en integreret sugemekanisme og kan således trække vand ind fra alternative vandkilder. Til dette formål skal du desuden bruge sugeslangen med filter (bestillingsnr.: 2.643-100.0).

Fastgør sugeslangen til enheden ved vandtilførslen. Sæt den anden ende i vandstudsen. Slut højtryksslangen til enheden. Før du tænder for enheden, skal du fjerne spraylansen fra pistolen. Tryk på pistolens håndtag, så pistolen er åben, og tænd nu for enheden. På denne måde kan luften i enheden nemt slippe ud, og højtryksrenseren begynder at trække vand ind. Enheden må ikke placeres mere end 0,5 m over tappepunktet.