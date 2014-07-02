Mikrofiber klude

2 stk. faconsyede mikrofiber klude til sprayflaske eller forlængersæt, der passer til Kärcher vinduesvasker.

2 stk. faconsyede mikrofiber klude til sprayflaske eller forlængersæt, der passer til Kärcher vinduesvasker.

Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber klud med skurende og bløde fibre
  • Snavs fjernes fra overfladen og opsamles i kluden
  • De let skurende fibre i kluden fjerner selv det genstridige snavs fra overfladen
  • De bløde fibre giver mulighed for at opsamle store mængder snavs
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Farve hvid
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 275 x 30
Anvendelsesområder
  • Vindue og glasoverflader.