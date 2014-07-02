Mikrofiber klude
2 stk. faconsyede mikrofiber klude til sprayflaske eller forlængersæt, der passer til Kärcher vinduesvasker.
2 stk. faconsyede mikrofiber klude til sprayflaske eller forlængersæt, der passer til Kärcher vinduesvasker.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber klud med skurende og bløde fibre
- Snavs fjernes fra overfladen og opsamles i kluden
- De let skurende fibre i kluden fjerner selv det genstridige snavs fra overfladen
- De bløde fibre giver mulighed for at opsamle store mængder snavs
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 275 x 30
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.