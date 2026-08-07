WV Teleskopstang
Med teleskopstangen til Kärchers WV og KV 4, kan du nu rengøre vinduer i højden. Kan forlænges fra 0,6 til 1,5 meter.
Nu kan du rengøre vinduer i højden – uden brug af stige. Dette muliggøres af teleskopstangen til WV og KV 4. Sættet indeholder 2 teleskoplanser. Sættes giver 2 meter ekstra og gør det muligt at rengøre i højder op til ca. 4 meter.
Funktioner og fordele
Høje vinduer nås let
Teleskopisk stang
Kompatibel med alle Kärcher Vinduesvaskere og KV 4
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Store glasoverflader der er svære at nå.
- Udestuer
WV Teleskopstang reservedele
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