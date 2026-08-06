Uanset om du vælger at bruge den håndholdte WVP 10 vinduesvasker med sug til at rengøre fliser, spejle, displayskabe eller andre glat overflader . Vigtigst er det, at du får strejffri rengøring i en hvilken som helst position. Maskinen er ikke kun batteridrevet, let og robust. Den imponerer også med sine klare detaljer. F.eks. den 200 mm beskidte vandtank, som er enkel og hurtig at tømme og kan rengøres let i opvaskemaskinen. WVP 10 leveres sammen med et batteri (30 min. Driftstid), rengøringsmidler, en batterioplader, en sprayflaske og en mikrofiberklud. WVP 10 Adv-versionen har også et ekstra udskifteligt batteri, samt udskiftning af standard oplader med en hurtig oplader. Således muliggøres at WVP 10 Adv kan arbejde næsten uafbrudt.