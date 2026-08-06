Vindue- og overfladevasker WVP 10 Adv
Vores batteridrevne WVP 10 Adv vinduesvasker med sug er altid behagelig at holde, om du arbejder på vandrette eller lodrette overflader eller endda i højden. Ideel til alle glatte overflader som f.eks. vinduer og fliser.
Uanset om du vælger at bruge den håndholdte WVP 10 vinduesvasker med sug til at rengøre fliser, spejle, displayskabe eller andre glat overflader . Vigtigst er det, at du får strejffri rengøring i en hvilken som helst position. Maskinen er ikke kun batteridrevet, let og robust. Den imponerer også med sine klare detaljer. F.eks. den 200 mm beskidte vandtank, som er enkel og hurtig at tømme og kan rengøres let i opvaskemaskinen. WVP 10 leveres sammen med et batteri (30 min. Driftstid), rengøringsmidler, en batterioplader, en sprayflaske og en mikrofiberklud. WVP 10 Adv-versionen har også et ekstra udskifteligt batteri, samt udskiftning af standard oplader med en hurtig oplader. Således muliggøres at WVP 10 Adv kan arbejde næsten uafbrudt.
Funktioner og fordele
Letvægt, ergonomisk og universelPasser til alle typer glatte overflader Komfortabel håndtering og nem betjening. Sikker og behagelig håndtering takket være gummihåndtaget.
Aftageligt, udskifteligt batteriTillader ekstern opladning af batteriet og i forbindelse med et ekstra batteri, uafbrudt arbejde. Opladningstilstanden vises ved 3 lysdioder over ON / OFF-kontakten.
Praktisk rengøring af kanterStrej-fri rengøring helt ud til kanterne.
Stor snavs-vandtank
- Reducerer arbejdsafbrydelser takket være hyppig tømning, hvilket øger produktiviteten.
- Reducerer arbejdsafbrydelser takket være hyppig tømning, hvilket øger produktiviteten.
WVP 10 Adv-version med hurtig oplader
- Hurtig opladeren og det ekstra batteri muliggør næsten helt uafbrudt rengøring.
WVP 10 Adv version med ekstra smalt mundstykke
- Specielt velegnet til små områder, der ikke er tilgængelige med standard dysen.
Kraftigt lithium-ion batteri
- Gør det muligt at arbejdec ca. 30 minutter ad gangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke (mm)
|170
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|200
|Batteriets opladningstid (min)
|50
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Batterispænding (V)
|3,7
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3
|Vægt inkl. batteri (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Overfladerens koncentrat CA 30 R (1 x 500 ml)
- Sprayflaske (500 ml)
- Mikrofiberklud: 1 x
- Udendørs mikrofiberklud: 1 x
- Batteri
- Udskifteligt batteri inkluderet
- Hurtigladerstation
- Skraber
Udstyr
- Sugedyse, bredde: 280 mm, 170 mm
Videoer
Anvendelsesområder
- Byggeri
- Detailhandel
- Kontorbygninger
- Hospitalssektoren
- Restauranter og catering
- Sundhedssektoren