Vores håndholdte professionelle batteridrevne vindues- og overfladevasker WVP 10 overbeviser med højkvalitets komponenter. Kan bruges på alle glatte overflader, fra vinduer til fliser. Den er altid behagelig at holde, og rengøringsresultaterne er perfekte i enhver position - helt til kanterne takket være den manuelt justerbare afstandsstykker.