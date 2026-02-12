Vindue- og overfladevasker WVP 10

Til glatte overflader fra vinduer til fliser: Den batteridrevne WVP 10 vinduesvasker med sug sikrer perfekte resultater uden striber og er behageligt at holde.

Vores håndholdte professionelle batteridrevne vindues- og overfladevasker WVP 10 overbeviser med højkvalitets komponenter. Kan bruges på alle glatte overflader, fra vinduer til fliser. Den er altid behagelig at holde, og rengøringsresultaterne er perfekte i enhver position - helt til kanterne takket være den manuelt justerbare afstandsstykker.

Funktioner og fordele
Vindue- og overfladevasker WVP 10: Letvægt, ergonomisk og universel
Letvægt, ergonomisk og universel
Passer til alle typer glatte overflader Komfortabel håndtering og nem betjening. Sikker og behagelig håndtering takket være gummihåndtaget.
Vindue- og overfladevasker WVP 10: Aftageligt, udskifteligt batteri
Aftageligt, udskifteligt batteri
Opladningstilstanden vises ved 3 lysdioder over ON / OFF-kontakten.
Vindue- og overfladevasker WVP 10: Praktisk rengøring af kanter
Praktisk rengøring af kanter
Strej-fri rengøring helt ud til kanterne.
Stor snavs-vandtank
  • Reducerer arbejdsafbrydelser takket være hyppig tømning, hvilket øger produktiviteten.
  • Reducerer arbejdsafbrydelser takket være hyppig tømning, hvilket øger produktiviteten.
Specifikationer

Teknisk data

Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm) 280
Beholderkapacitet, snavset vand (ml) 200
Batteriets opladningstid (min) 180
Batteriets driftstid (min) 35
Batteritype Aftageligt litium-ion-batteri
Batterispænding (V) 3,7
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 2
Vægt inkl. batteri (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 280 x 130 x 335

Scope of supply

  • Overfladerens koncentrat CA 30 R (1 x 500 ml)
  • Sprayflaske (500 ml)
  • Mikrofiberklud: 1 x
  • Batteri
  • Oplader
  • Skraber

Udstyr

  • Sugedyse, bredde: 280 mm
Videoer
Anvendelsesområder
  • Byggeri
  • Detailhandel
  • Kontorbygninger
  • Hospitalssektoren
  • Restauranter og catering
  • Sygehuse
Tilbehør