Vindue- og overfladevasker WVP 10
Til glatte overflader fra vinduer til fliser: Den batteridrevne WVP 10 vinduesvasker med sug sikrer perfekte resultater uden striber og er behageligt at holde.
Vores håndholdte professionelle batteridrevne vindues- og overfladevasker WVP 10 overbeviser med højkvalitets komponenter. Kan bruges på alle glatte overflader, fra vinduer til fliser. Den er altid behagelig at holde, og rengøringsresultaterne er perfekte i enhver position - helt til kanterne takket være den manuelt justerbare afstandsstykker.
Funktioner og fordele
Letvægt, ergonomisk og universelPasser til alle typer glatte overflader Komfortabel håndtering og nem betjening. Sikker og behagelig håndtering takket være gummihåndtaget.
Aftageligt, udskifteligt batteriOpladningstilstanden vises ved 3 lysdioder over ON / OFF-kontakten.
Praktisk rengøring af kanterStrej-fri rengøring helt ud til kanterne.
Stor snavs-vandtank
- Reducerer arbejdsafbrydelser takket være hyppig tømning, hvilket øger produktiviteten.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|200
|Batteriets opladningstid (min)
|180
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Batterispænding (V)
|3,7
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
|Vægt inkl. batteri (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Overfladerens koncentrat CA 30 R (1 x 500 ml)
- Sprayflaske (500 ml)
- Mikrofiberklud: 1 x
- Batteri
- Oplader
- Skraber
Udstyr
- Sugedyse, bredde: 280 mm
Videoer
Anvendelsesområder
- Byggeri
- Detailhandel
- Kontorbygninger
- Hospitalssektoren
- Restauranter og catering
- Sygehuse