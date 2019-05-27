KÄRCHER BATTERY POWER BATTERIPLATFORMEN

Ingen udendørs stikkontakt? Vil du gerne slippe for kabler, der ligger og roder i din have? Det er ikke noget problem for de nye batteridrevne have- og rengøringsmaskiner med det udskiftelige Kärcher Battery Power batterisystem. Takket være to forskellige batteriplatforme (18 og 36 V) kan vi nu tilbyde den helt rigtige maskine til alle behov og alle anvendelser. 18 V Kärcher Battery Power og 36 V Kärcher Battery Power. Maksimal fleksibilitet med Kärchers gennemprøvede kvalitet.

Produkter på Kärcher Battery Power batteriplatformen

Woman cleaning with battery high pressure washer

Batteridrevne højtryksrensere

Ingen stikkontakt i nærheden? Det er ikke noget problem for den batteridrevne højtryksrenser. K 2 Battery er perfekt til mange rengøringsopgaver som f.eks. vask af mindre biler, motorcykler, cykler og både samt mindre rengøringsopgaver omkring huset.

Woman mowing lawn with battery lawn mower

Batteridrevet plæneklipper

Den behændige 18 V plæneklipper er specielt egnet til små og mellemstore plæner. Til større plæner er den kraftfulde 36 V plæneklipper det perfekte valg.

Man vacuuming car with battery multi-purpose vacuum cleaner

Batteridrevne våd-/tørstøvsugere

Ubegrænset bevægelsesfrihed – I haveskuret, i bilen eller på verandaen. Den alsidige 18 V / 36 V batteridrevne våd-/tørstøvsuger bekæmper al slags snavs, uanset om det er vådt eller tørt.

Woman trimming the lawn with battery lawn trimmer

Batteridrevet græstrimmer

De batteridrevne græstrimmere fra Kärcher er sande multikunstnere i haven. De sikrer ikke bare en flot skåret plænekant, men er også specielt gode til at nå ind i hjørner og andre steder med lidt plads

Woman trimming hedge with battery hedge trimmer

Batteridrevne hækkeklippere

Uanset om hækken eller busken skal markere parcelhusets grænse, beskytte udsigten eller bare er til pynt, så kan Kärchers batteridrevne hækkeklippere forme dem nemt og knivskarpt.

man blowing leaves with battery leaf blower

Batteridrevne løvblæsere og -sugere

Løv! Selv om det ser nok så flot ud om efteråret, så er der nogen, der for sikkerhedens skyld skal fjerne dem fra fortove og indkørsler – og fra græsplæner for at forebygge skader. Koste og river, der udelukkende arbejder med ren og skær muskelkraft når hurtigt deres grænser.

Græs- og busktrimmer på batteri

Batteridrevet græs- og busktrimmer

Kärchers batteridrevne græs- og busktrimmer GSH er perfekt til fint og præcist arbejde i din have. Med det gennemprøvede 2-i-1-system kan du nemt og hurtigt at beskære stauder, hække og buske såvel som mindre græsarealer.

Man sawing a log with the battery chain saw

Batteridrevne kædesave

Beskære træer og trækroner, kløve brænde, fælde træer – med Kärchers brugervenlige kædesave og stangsave kan alle opgaver udføres hurtigt og effektivt.

Grensaks med batteri

Batteridrevet grensaks

Nu er det nemmere end nogensinde at skære grene, nemlig med den batteridrevne grensaks og det førsteklasses bypass-skær, som skånsomt og uden større kraftanstrengelse kan skære grene.

Kärcher Batterier og opladere

Batterier og opladere

Brug for mere power? Her finder du matchende hurtigladere og batterier af varierende kapacitet, så haveværktøjet og rengøringsudstyret fra Kärcher Battery Universe altid er fuld af energi.

Kärcher Battery universet: Galaktisk styrke. Ubegrænsede muligheder.

Et helt univers af batterikraft. 18 V Kärcher Battery Power batteriet passer til alle 18 V maskiner fra Kärcher. Ikke kun Home & Garden produkter, men også Kärcher Professional produkter. For at sikre endnu større effektivitet tilbyder vi 36 V Kärcher Battery Power platformen. 36 V Battery Power batterierne kan anvendes i både Home & Garden produkter og Professional produkter.

Du kan finde alle produkter fra 18 V Kärcher Battery Power batteriplatform her

Du kan finde alle produkter fra 36 V Kärcher Battery Power batteriplatform her

Real Time teknologi

Helt uden sidestykke giver Kärcher realtidsteknologien brugeren de bedst mulige oplysninger. I modsætning til traditionelle LED-displays byder denne teknologi på et detaljeret display, der viser driftsstatus og opladeniveau.

Resterende driftstid i minutter

Resterende driftstid i minutter

Brugerne får løbende opdaterede oplysninger om den resterende driftstid, mens de arbejder. Derfor ved de altid med et minuts nøjagtighed, hvornår batteriet skal udskiftes eller oplades. Driftstiden er indstillet, så den passer til den enkelte maskine.

Batteriets kapacitet i procent

Batteriets kapacitet i procent

Batteriets kapacitet kan aflæses på et enkelt blik.

Opladeniveau på få minutter

Opladeniveau på få minutter

Den resterende opladetid vises på displayet under opladningen. Det sikrer, at brugerne ved helt præcist, hvornår de kan gå i gang med arbejdet igen.

Kärcher Battery Power – meget intelligent og absolut sikker

Højtydende litium-ion-celler og perfekt tilpasset elektronik gør Kärchers batterier særdeles effektive.

Uden generende ledning giver de batteridrevne maskiner maksimal bevægelsesfrihed og er klar til brug i en håndevending. Takket være den innovative Kärcher realtidsteknologi kan batteriniveauet kontrolleres på et enkelt blik. Det indbyggede LCD-display viser i minutter, hvor længe du kan fortsætte dit arbejde med det eksisterende batteri. Desuden viser displayet på opladeren, hvor længe det varer, før batteriet er opladet – med et minuts nøjagtighed.

