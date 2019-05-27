KÄRCHER BATTERY POWER BATTERIPLATFORMEN

Ingen udendørs stikkontakt? Vil du gerne slippe for kabler, der ligger og roder i din have? Det er ikke noget problem for de nye batteridrevne have- og rengøringsmaskiner med det udskiftelige Kärcher Battery Power batterisystem. Takket være to forskellige batteriplatforme (18 og 36 V) kan vi nu tilbyde den helt rigtige maskine til alle behov og alle anvendelser. 18 V Kärcher Battery Power og 36 V Kärcher Battery Power. Maksimal fleksibilitet med Kärchers gennemprøvede kvalitet.