KÄRCHER BATTERY POWER BATTERIPLATFORMEN
Ingen udendørs stikkontakt? Vil du gerne slippe for kabler, der ligger og roder i din have? Det er ikke noget problem for de nye batteridrevne have- og rengøringsmaskiner med det udskiftelige Kärcher Battery Power batterisystem. Takket være to forskellige batteriplatforme (18 og 36 V) kan vi nu tilbyde den helt rigtige maskine til alle behov og alle anvendelser. 18 V Kärcher Battery Power og 36 V Kärcher Battery Power. Maksimal fleksibilitet med Kärchers gennemprøvede kvalitet.
Produkter på Kärcher Battery Power batteriplatformen
Batteridrevne højtryksrensere
Ingen stikkontakt i nærheden? Det er ikke noget problem for den batteridrevne højtryksrenser. K 2 Battery er perfekt til mange rengøringsopgaver som f.eks. vask af mindre biler, motorcykler, cykler og både samt mindre rengøringsopgaver omkring huset.
Batteridrevet plæneklipper
Den behændige 18 V plæneklipper er specielt egnet til små og mellemstore plæner. Til større plæner er den kraftfulde 36 V plæneklipper det perfekte valg.
Batteridrevne våd-/tørstøvsugere
Ubegrænset bevægelsesfrihed – I haveskuret, i bilen eller på verandaen. Den alsidige 18 V / 36 V batteridrevne våd-/tørstøvsuger bekæmper al slags snavs, uanset om det er vådt eller tørt.
Batteridrevet græstrimmer
De batteridrevne græstrimmere fra Kärcher er sande multikunstnere i haven. De sikrer ikke bare en flot skåret plænekant, men er også specielt gode til at nå ind i hjørner og andre steder med lidt plads
Batteridrevne hækkeklippere
Uanset om hækken eller busken skal markere parcelhusets grænse, beskytte udsigten eller bare er til pynt, så kan Kärchers batteridrevne hækkeklippere forme dem nemt og knivskarpt.
Batteridrevne løvblæsere og -sugere
Løv! Selv om det ser nok så flot ud om efteråret, så er der nogen, der for sikkerhedens skyld skal fjerne dem fra fortove og indkørsler – og fra græsplæner for at forebygge skader. Koste og river, der udelukkende arbejder med ren og skær muskelkraft når hurtigt deres grænser.
Batteridrevet græs- og busktrimmer
Kärchers batteridrevne græs- og busktrimmer GSH er perfekt til fint og præcist arbejde i din have. Med det gennemprøvede 2-i-1-system kan du nemt og hurtigt at beskære stauder, hække og buske såvel som mindre græsarealer.
Batteridrevne kædesave
Beskære træer og trækroner, kløve brænde, fælde træer – med Kärchers brugervenlige kædesave og stangsave kan alle opgaver udføres hurtigt og effektivt.
Batteridrevet grensaks
Nu er det nemmere end nogensinde at skære grene, nemlig med den batteridrevne grensaks og det førsteklasses bypass-skær, som skånsomt og uden større kraftanstrengelse kan skære grene.
Batterier og opladere
Brug for mere power? Her finder du matchende hurtigladere og batterier af varierende kapacitet, så haveværktøjet og rengøringsudstyret fra Kärcher Battery Universe altid er fuld af energi.
Kärcher Battery universet: Galaktisk styrke. Ubegrænsede muligheder.
Et helt univers af batterikraft. 18 V Kärcher Battery Power batteriet passer til alle 18 V maskiner fra Kärcher. Ikke kun Home & Garden produkter, men også Kärcher Professional produkter. For at sikre endnu større effektivitet tilbyder vi 36 V Kärcher Battery Power platformen. 36 V Battery Power batterierne kan anvendes i både Home & Garden produkter og Professional produkter.
Real Time teknologi
Helt uden sidestykke giver Kärcher realtidsteknologien brugeren de bedst mulige oplysninger. I modsætning til traditionelle LED-displays byder denne teknologi på et detaljeret display, der viser driftsstatus og opladeniveau.
Resterende driftstid i minutter
Brugerne får løbende opdaterede oplysninger om den resterende driftstid, mens de arbejder. Derfor ved de altid med et minuts nøjagtighed, hvornår batteriet skal udskiftes eller oplades. Driftstiden er indstillet, så den passer til den enkelte maskine.
Batteriets kapacitet i procent
Batteriets kapacitet kan aflæses på et enkelt blik.
Opladeniveau på få minutter
Den resterende opladetid vises på displayet under opladningen. Det sikrer, at brugerne ved helt præcist, hvornår de kan gå i gang med arbejdet igen.