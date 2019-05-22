HØJTRYKSRENSER PÅ BATTERI

Med højtryksrenser på batteri får du øget mobilitet og samme kraftfulde effekt, selvom du ikke har en stikkontakt i nærheden.

K 2 Battery er en højtryksrenser på batteri, der er perfekt til mange forskellige rengøringsopgaver på udendørs arealer- og overflader. Med en K 2 Battery højtryksrenser kan du fx rengøre mindre biler, motorcykler, cykler, havemøbler eller andre mindre overflader omkring din bolig.

Med en batteridreven højtryksrenser er du aldrig begrænset af rækkevidde eller mangel på en stikkontakt.