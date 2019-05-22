HØJTRYKSRENSER PÅ BATTERI
Med højtryksrenser på batteri får du øget mobilitet og samme kraftfulde effekt, selvom du ikke har en stikkontakt i nærheden.
K 2 Battery er en højtryksrenser på batteri, der er perfekt til mange forskellige rengøringsopgaver på udendørs arealer- og overflader. Med en K 2 Battery højtryksrenser kan du fx rengøre mindre biler, motorcykler, cykler, havemøbler eller andre mindre overflader omkring din bolig.
Med en batteridreven højtryksrenser er du aldrig begrænset af rækkevidde eller mangel på en stikkontakt.
Produkter
Batteridreven højtryksrenser – for en smart og effektiv rengøring
En højtryksrenser fra Kärcher har mange anvendelsesmuligheder og kan effektivt fjerne snavs fra enhver overflade på blot få sekunder.
Hjemmets udendørsarealer udsættes for vind og vejr, der med tiden vil sætte sit præg på overfladerne og kalde på en grundig rengøring.
Med en højtryksrenser behøver det dog hverken at være tidskrævende eller hårdt at rengøre i dybden.
En højtryksrenser fungerer som et effektivt alt-i-et værktøj, der gør det muligt at rengøre diverse udstyr og overflader udendørs – helt enkelt og uden knofedt.
Mange anvendelsesområder med højtryksrenser på batteri
En højtryksrenser fra Kärcher har et væld af anvendelsesmuligheder.
Her får du et rengøringsværktøj, der gør enhver rengøringsopgave mere effektiv og hurtig.
Med en K 2 Battery højtryksrenser har du mulighed for at opnå flotte resultater selv uden adgang til strømforsyningen.
Den batteridrevne højtryksrenser kan anvendes til mange forskellige rengøringsopgaver som f.eks. terrasser, både, havestier og cykler.
Smarte funktioner og tilbehør
Med højtryksrenseren følger en række smarte funktioner og tilbehør, der gør den enkelte opgave lettere og hurtigere at klare.
Med kommer fx en lanse, du kan indstilles i tre trykniveauer alt efter behov.
- Standard – der kan klare forskelligartede rengøringsopgaver
- Mix – når du bruger rengøringsmiddel
- Boost – til det mest hårdføre snavs
Rengør endnu mere smart med Home & Garden App
Rengøring med en højtryksrenser giver dig ikke kun mere styrke – det gør også dit arbejde mere effektivt og smart. Med Kärchers Home & Garden-app kan du endda gøre dit rengøringsarbejde endnu smartere.
Med appen får du en række praktiske tips til flere rengøringssituationer af Kärchers eksperter. Du kan fx få gode råd til det mest optimale trykniveau for den genstand, du vil rengøre via appens brugerguide.
Med Home & Garden appen bliver du din egen rengøringsekspert – og du opnår de bedste resultater for hver rens.
Vores batteridrevne højtryksrenser kommer med en række funktioner og tilbehør, der skal gøre arbejdet endnu nemmere og resultatet endnu bedre.
På LCD-displayet på højtryksrenseren kan du fx hele tiden se, hvor meget batterikapacitet, du har tilbage – og du indstiller nemt.
Kärcher Battery Power batteriplatform
18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen
18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen omfatter kompakte og praktiske produkter til pleje af mindre og mellemstore haver og udendørsarealer.
Det udskiftelige 18 V Kärcher Battery Power batteri fås i to udgaver med forskellig kapacitet: 18 V/2.5 Ah og 18 V/5.0 Ah.
Begge udgaver kan anvendes i all 18 V maskiner, f.eks. plæneklippere, batteridrevne universalstøvsugere og batteridrevne ukrudtsfjernere – batterierne udskiftes nemt og hurtigt og kan derfor anvendes fleksibelt til enhver tid.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen
Til store haver og udendørsarealer byder 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen på effektive maskiner fra forskellige kategorier til rengøringsopgaver og havearbejde.
Maskinerne på denne platform er kompatible med 36 V Kärcher Battery Power batterierne –36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet og 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power batteriet.
Et enkelt batteri kan anvendes til Kärchers ledningsfri maskiner såsom plæneklippere, højtryksrensere og hækklippere.
Det sikrer maksimal fleksibilitet, mobilitet og styrke.