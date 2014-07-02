Hedvandsrensere

Den mobile og selvstændige allround-løsning til professionel brug i kommuner, byggebranchen og industrien. Den kan konfigureres, er meget effektiv, pålidelig og lettere at betjene. Med 500 l vand og 100 l brændstof kan den arbejde i op til 60 minutter, uden at være tilsluttet strøm- eller vandforsyningen.