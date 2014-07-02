Hedvandsrensere

Med varmt vand renser højtryksrenserne endnu bedre ved samme tryk og vandmængde. Kärcher hedvandsrensere imponerer med det højeste niveau af brugervenlighed og den mest moderne teknologi.

Kärcher Super-klasse

Om det er bilindustrien, landbruget, byggerier eller bearbejdning, så tilbyder den mobile super klasse enestående ydeevne, som tidligere kun kunne løftes af stationærte anlæg.

Kärcher Mellem-klasse

For autobranchen, byggesektoren, landbruget og kommunal og bygningsvedligehold tilbyder middelklasen en innovativ teknologi med maksimal brugervenlighed. Ideel til hårdfør anvendelse.

Kärcher Kompakt-klasse

Udfør rengøring af køretøjer og motorvask eller fjern snavs fra udvendige arealer. Med varmtvandsrenser med op til 180 bar og 900 l/t. Så prøv vores nye hedvandsrenser i compact class.

Kärcher Opretstående klasse

Disse kraftfulde og robuste maskiner skiller sig ud med deres mobilitet og gode manøvreevner. Kärcher 'Upright Class' er til et solidt økonomisk alternativ til rengøring af diverse værksteder, garager af mindre størrelser og renserier.

Kärcher Special-klasse

Når udstødningsgasser ønskes undgået eller sågar er forbudte: specialklassen er elektrisk opvarmet og kan anvendes indenfor - typisk områder hvor der stilles store krav til rengøringen, eksempelvis på hospitaler, kantinekøkkener eller offentlige svømmehaller.

Kärcher Forbrændingsmotor

Ideel til mobile opgaver uden strømkilde. Hedvandsrenserne med forbrændingsmotor giver fuld alsidighed og uafhængighed.

Kärcher HDS-trailer

Den mobile og selvstændige allround-løsning til professionel brug i kommuner, byggebranchen og industrien. Den kan konfigureres, er meget effektiv, pålidelig og lettere at betjene. Med 500 l vand og 100 l brændstof kan den arbejde i op til 60 minutter, uden at være tilsluttet strøm- eller vandforsyningen.

FAQ til Hedvandsrenser

En hedvandsrenser fungerer på samme måde som en højtryksrenser, som bekæmper snavs og skidt med varmt vand.

En hedvandsrenser fjerner snavs og skidt på eksempelvis maskiner, køretøjer og bygninger indenfor landbrug, transportbranchen eller byggebranchen.

Det varme vand fra en hedvandsrenser blødgør størknet olie og fedt samt forbedrer emulgering, hvilket gør det meget nemt fjerne.